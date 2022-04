El pago de gas ruso en rublos entra en vigor sin que Gazprom cierre tuberías

Moscú. El decreto presidencial que obliga a los compradores del gas ruso a pagar los suministros en rublos entró en vigor ayer. En este sentido, el gigante gasístico ruso Gazprom informó a sus clientes del nuevo mecanismos, pero sin cerrar aún sus tuberías.

“Gazprom cumple sin lugar a dudas y a cabalidad las exigencias de las leyes rusas. Hemos enviado hoy oficialmente las notificaciones sobre los nuevos mecanismos de pagos en rublos a las contrapartes”, afirmó la empresa en un comunicado, al asegurar que sigue siendo un socio fiable y “continúa exportando el gas a los consumidores”.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que esta medida, aprobada la víspera por el mandatario ruso, Vladímir Putin, era “la variante preferible y la más segura en las actuales condiciones”, tras congelar Occidente parte de las reservas rusas en divisas y oro a causa de su ofensiva sobre Ucrania.

Eso sí, no descartó que los mecanismos de pago puedan sufrir modificaciones “si las condiciones cambian (...) No hay nada inmutable”, señaló.

Esta medida está dirigida contra las naciones “inamistosos”, calificadas por Rusia así y que forman una larga lista que incluye a EEUU, Canadá, Reino Unido, entre otros, sin olvidar a todos los estados de la UE, muchos de los cuales no solo son compradores habituales de gas ruso, sino que dependen en gran medida de dichos suministros.

MENSAJE TRANQUILIZADOR: INCLUSO HASTA MAYO. Aún así, Peskov lanzó un mensaje tranquilizador, indicando que la entrada en vigor del decreto no supone el corte inmediato del gas si no se abona en rublos: “El pago de los suministros actuales no se lleva a cabo ahora, sino a mediados de abril o incluso a principios de mayo”.

Y corresponde a Gazprom, explicó, trabajar con los compradores para afinar los mecanismos de pago, que según comentó Putin, permitirían a Occidente depositar euros y dólares en Gazprombank, no incluido en las sanciones de Occidente, que serían convertidos a rublos que cobraría el gigante gasístico ruso.

Rusia ingresó en enero casi 10.000 millones de dólares gracias a las exportaciones de gas y, según la agencia de noticias Interfax, casi 6.000 millones correspondieron a una veintena de países catalogados como “hostiles”. ecg