Electricidad, gas y combustibles se disparan un 62 %: el IPC, en récord

Santiago. El Comité Gallego de Transporte no secundará la huelga de transportistas convocada para el próximo lunes por parte de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, según informa la organización en un comunicado.

Entre los motivos de este desmarque, el primero es el desconocimiento de los “objetivos concretos” de esta huelga y que los mismos no se hayan trasladado al Gobierno central. Asimismo, exponen que “la actual situación de crisis energética y de suministro de materias primas” no se trata “de un problema específico del sector” y que, por ello, “necesita medidas de más amplio alcance”.

Por último, ponen en cuestión la legitimidad de la plataforma convocante, que tildan de “autodenominada”, e inciden que “no se sabe a quién representan” dentro del sector. De esta forma, aunque hayan decidido no formar parte de este paro, desde el Comité Gallego de Transporte sí animan y ven “lógico” que no se preste servicio en caso de que los precios de los portes no estén cubiertos por los contratantes.

Para evitarlo, recomiendan a las empresas de transporte que “apliquen a los precios de sus servicios los incrementos que se derivan del aumento del precio del gasóleo” y que, para los ya contratados, se tenga en cuenta “la cláusula de revisión obligatoria de precio por incremento del gasóleo”. Además, aunque no dejan de instar al Gobierno central a adoptar “medidas para contentar y paliar” la subida del coste de los combustibles, valoran el reciente acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el sector.

En el mismo se prevén actuaciones como sancionar a las empresas que superen un plazo de pago de 60 días, retribuir de forma independiente las cargas y las descargas de los portes, obligar a la revisión de los precios en caso de diferencias superiores al cinco por ciento del coste del combustible entre contratación y servicio, o contar con la intervención del Comité Nacional de Transporte en la fijación del calendario para la modificación de pesos y dimensiones. Fuentes del sector señalan que las pérdidas por camión debido a un diésel que ronda los dos euros por litro se situarían en unos 1.500 euros mensuales. E. P.