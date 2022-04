En caso de fuga nuclear, el mayor riesgo está en las cadenas biológicas

La guerra de Ucrania ha despertado en la población europea terrores pasados, miedos que parecían ya olvidados por los más jóvenes y que solo pervivían en la memoria de los más ancianos. De todos ellos, la posibilidad de una guerra nuclear es el que más revuelo ha causado en los últimos días. Nadie quiere que se pulse el temido ‘botón rojo’. Pero no hay que olvidar que la amenaza nuclear va más allá de las armas, estando presente también en las centrales, que están a merced de los bombardeos constantes del conflicto.

Desde el inicio de la invasión de Ucrania, el ejército ruso se hizo con el control de Chernobyl y, días después, con el de Zaporizhzhia. Ambas han recibido impactos de proyectiles que han dañado sus instalaciones, pero, ¿hasta qué punto esto pone en riesgo la seguridad de Europa? Después del desastre de 1986, nadie quiere que la historia se vuelva a repetir. Desde EL CORREO hemos contactado con el investigador del Centro de Tecnologías, Energía y Procesos Industriales de la UVigo Enrique Casarejos para profundizar en el funcionamiento de una central y en lo peligroso de su contenido.

¿CÓMO FUNCIONA EL REACTOR DE UNA CENTRAL NUCLEAR? “Una central (térmica) nuclear es una planta de producción de energía eléctrica que emplea el calor generado en un reactor nuclear como fuente térmica, en vez de usar el gas o el carbón”, explica el profesor Casarejos. De este modo, la transformación eléctrica en su interior “es similar a la de otras instalaciones” y se basa en turbinas de vapor.

Por su parte, el reactor, o más propiamente, su núcleo, “es donde se localizan las reacciones nucleares de fisión que, en definitiva, son las que generan el calor útil”. Ucrania cuenta con cuatro centrales nucleares en activo y quince reactores que aportan más de la mitad de la electricidad del país. Pero el manejo de energía nuclear siempre entraña riesgos.

De tal manera que “la idea es aislar el reactor de manera que la radiación esté contenida y blindada”, algo que, según afirma el investigador de la UVigo, “no supone una gran dificultad”. “Los circuitos de calor del reactor y el de los generadores están completamente ‘aislados’ uno del otro, salvo a nivel de transferencia térmica, de modo que no se interrumpe el blindaje”, apunta.

Además, “el diseño entero de la planta está desarrollado en capas de protección alrededor del núcleo, de manera que existan barreras y protecciones redundantes” que impidan cualquier fuga. Aunque recuerda que una instalación real “posee miles de detalles prácticos a resolver para tener una planta de producción” y “tener control sobre todos ellos usando las mejores soluciones tecnológicas” es el verdadero reto.

TODOS LOS SISTEMAS DE OPERACIÓN DEBEN FUNCIONAR A LA PERFECCIÓN. Comprendido el funcionamiento de una central y la protección que entraña, ¿están preparadas para resistir bombardeos? Tal y como afirma el profesor Casarejos, las plantas “son diseños civiles desarrollados pensando en su seguridad intrínseca, en la seguridad de su modo de operación”. “Solo después del 11-S (y toda la conmoción generada por el ataque terrorista) se empezaron a analizar y a añadir protocolos y soluciones ante un posible ataque violento con capacidad destructiva directa”.

Y por lo que se conoce de los tres accidentes en plantas nucleares que existen, “no se trata solo de asegurar la integridad del reactor en sí, sino la del conjunto de sistemas de operación”, porque “la interrupción de servicios básicos críticos (control, refrigeración, respuesta de emergencias) también puede derivar en situaciones de alto riesgo”.

De hecho, según el investigador, “el solo hecho de que el personal de mantenimiento y operación de una planta no pueda rotar de manera adecuada supone un peligro directo”. Y eso es algo que ya ha sucedido, pues hace apenas unos días que los técnicos de la central de Chernobyl han podido volver a casa después de tres semanas trabajando ininterrumpidamente.

“Un incendio resultado de un incidente o un ataque deliberado puede derivar muy rápido en una situación de muy alto riesgo, y sin medios ni personal de emergencias adecuado ahora”, plantea Casarejos, que, por tanto, concluye que “una explosión deliberada es ya un escenario fuera de todo control preventivo”.

LA RADIACIÓN PERVIVE AÑOS EN EL SUELO Y EL POLVO DEPOSITADO. El accidente de 1986 permite hacerse una idea del alcance de un incidente producto de un ataque deliberado que dañe la integridad de un reactor. “El daño local supone un drama social que afecta a la población cercana”, afirma el profesor de la UVigo, que explica que “se genera una zona de exclusión más o menos amplia y que perdura largos años por la contaminación del suelo y la presencia del polvo depositado”. El levantamiento de ese polvo, hace que suba la radiación, algo que ha sucedido “de manera obvia y medible” por el movimiento de tropas rusas en la zona de Chernobyl. Con todo, “es irrelevante desde el punto de vista de seguridad”.

Luego estaría el tema de la dispersión atmosférica, que es “muy rápida y sin posibilidad de control”, lo que “llegaría a expandirse en todo el continente”. Aún así, esta afectación “es mucho más tenue, y los efectos son menos duraderos”.

Más allá de eso, quizá el mayor riesgo directo para la población fuera del área de exclusión sean las cadenas biológicas, según cuenta el profesor Casarejos, que “requieren de un control adecuado para evitar que, de una manera u otra, la contaminación llegue a las cadenas de alimentación”. Es decir, si se cazan animales que se han alimentado en la zona de exclusión, por ejemplo, llegarían a la venta contaminados.

¿Y cuáles son los efectos de la radiación? Pues todo depende. “Sobre la población directa expuesta (el personal de emergencias es asunto aparte) los efectos más analizados son cáncer de tiroides y leucemia”, según detalla el investigador, que incide en que, “antes de alarmarse, debe ponerse en claro el alcance real”. Pues hay estudios amplios sobre el accidente de 1986 que ponían de manifiesto que “en 2006, los casos de cáncer en toda Europa que podían relacionarse con la tragedia de Chernobyl representaban el 0,01 % de la incidencia de cáncer total”.

“Es un drama, pero de alguna manera se ha asumido socialmente la letalidad sin contabilizar originada por los combustibles fósiles en su uso diario”, pone sobre la mesa Casarejos. Por ello, cree que “esta situación debería invitarnos a hacer una reflexión social seria sobre niveles asumibles de salud y desarrollo tecnológico y energético”.

LA GUERRA ABIERTA PODRÍA CAUSAR ESTRAGOS. Sea como fuere, Chernobyl no deja de ser una zona de exclusión y, por ello, entraña sus riesgos. Su reactor involucrado en el accidente está protegido desde el año 1986, primero, y desde 2016, después, por una nueva estructura de aislamiento. Además, está bajo vigilancia continuada. Casarejos asegura que “no está previsto que ocurra nada, pero se vigila sin interrupción, como si fuese una planta operativa, aunque no lo está”. No por no estarlo es menos peligrosos, porque “una acción violenta compromete la vigilancia de la zona de seguridad”.

Y el riesgo se pone aún “más claro” si “se compromete la disponibilidad del personal de operación, mantenimiento y seguridad” en una central operativa, como en la de Zaporizhzhia. Y es que una central nuclear “requiere de una multitud de sistemas en operación en condiciones óptimas y de un equipo humano amplio”, de manera que “cualquier situación que comprometa esa disponibilidad es un riesgo objetivo para la seguridad de la planta”. Y una situación de guerra abierta, en la que ya se ha dañado de manera deliberada el recinto de la planta de Zaporizhzhia, es un caso de riesgo objetivo.