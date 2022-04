España demanda unidad para ayudar a Ucrania

sánchez. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamó este sábado “unidad” para detener la guerra y ayudar a Ucrania a hacer frente a la “terrible” emergencia humanitaria que vive.

“Tenemos que dar la cara por Ucrania, se trata de solidaridad y también de no quedarse quieto ante la guerra”, reivindicó el mandatario en su intervención en el evento ‘Stand up for Ukraine’ organizado por Global Citizen para garantizar contribuciones a la respuesta a la crisis de refugiados.

Según recordó, el Gobierno de España ha destinado 31 millones de euros en ayuda humanitaria a Ucrania, la “mayor cantidad que ha dedicado a un solo país”.

De esa cuantía, 23 millones se han dirigido a desplazados internos en el país y ocho millones a los países vecinos de Ucrania que son la “primera línea de combate” de Europa en la ayuda a los refugiados.

Asimismo, incidió en que España también apoya a los ucranianos con la acogida, para lo que ha abierto ya tres centros y abrirá otro “pronto”, además de que ha otorgado el status de protección temporal a miles de personas. Y “muchas más lo obtendrán en los próximos días”, garantizó en este sentido el presidente español. E. P.