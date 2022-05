Estados Unidos se prepara para enviar lanzacohetes de largo alcance a Ucrania

En todo este tiempo, en los tres meses que van ya de conflicto en Ucrania, el Gobierno de Zelenski no ha dejado de demandar armas. Aunque la comunidad internacional se ha volcado con los envíos, la mayoría son de artillería y municiones y el material pesado no llega. Esta semana se especuló que entre los países miembros de la OTAN podría existir un pacto para no enviar tanques a la guerra por miedo a que Rusia lo interpretase como una provocación. Pero Estados Unidos sigue volcado en mantener su corredor armamentístico con Ucrania activo.

Y aunque no se trata de tanques, este viernes el Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, comenzó los preparativos para enviar a Ucrania sistemas de lanzacohetes móviles de largo alcance, más avanzados aún que los proporcionados hasta ahora a las autoridades ucranianas, que se los vienen pidiendo reiteradamente.

Así lo apuntó una prestigiosa cadena de televisión estadounidense, que citó como fuente a funcionarios del Gobierno, y que aseguró que la Administración Biden podría anunciar estos envíos a comienzos de la próxima semana. Estos sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple se conocen con el nombre de MLRS, por sus siglas en inglés, y formarán parte de un paquete de asistencia militar más amplio.

Otro de los lanzacohetes avanzados solicitados por las autoridades ucranianas a Estados Unidos y que podría empezar a enviarles Washington es el Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS), de la misma familia del MRLS, móvil, más ligero y que puede también lanzar cohetes de largo alcance.

Los lanzacohetes proporcionados hasta ahora a Ucrania tenían mucho menor radio de acción que los MLRS y que su versión más ligera, el HIMARS, que se disparan desde un vehículo y tienen un alcance de hasta 300 kilómetros, dependiendo del tipo de munición. Sin duda, esto pondría a los territorios de la frontera rusa al alcance de los ataques ucranianos.

Y es que ya en algunas poblaciones rusas cercanas a la frontera con Ucrania se han producido explosiones en almacenes de combustible y otros objetivos que han sido atribuidos por las autoridades rusas a ataques de Ucrania, aunque nunca los han admitido abiertamente.

TEMOR DE LA CASA BLANCA A LAS REPRESALIAS. Además, según la televisión estadounidense, el Gobierno de Biden se ha resistido a aprobar el envío a Ucrania de estos sistemas de lanzacohetes de largo alcance por las preocupaciones planteadas en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ante las consecuencias que pudiera tener su uso por parte del ejército ucraniano para llevar a cabo ataques ofensivos dentro del territorio ruso.

Cabe recordar que la Casa Blanca acogió la semana pasada dos reuniones para estudiar la ayuda militar a Ucrania y el envío de estos nuevos lanzadores de cohetes, con la permanente preocupación de si el envío de armamento cada vez más pesado a Ucrania pudiera ser visto por Rusia, como una provocación que podría desencadenar algún tipo de represalia contra Estados Unidos.

EL MINISTRO DE EXTERIORES RUSO LLAMA A SUPLIR CON ARMAMENTO LOS PAQUETES OCCIDENTALES. Y no van muy desencaminados, pues el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, recordó nuevamente este viernes que el suministro a Ucrania de armamento capaz de alcanzar territorio ruso supondría una “escalada inadmisible” del conflicto.

“Occidente ha llamado a asestar a Rusia una derrota en el campo de batalla y para ello hay que continuar la guerra, suplir con armamento a los nacionalistas ucranianos, al régimen ucraniano, incluido el armamento que pueda alcanzar a la Federación Rusa”, dijo Lavrov. Y subrayó que ese armamento que pueda dañar territorio ruso “es precisamente lo que exige públicamente (el presidente de Ucrania, Volodímir) Zelenski” día tras día.