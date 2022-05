Hungría ve el embargo del crudo ruso como una “bomba atómica” y Alemania busca alternativas

Madrid. Hungría sigue en sus trece en el tema del petróleo. Y lo cierto es que su dependencia del crudo ruso es tal (más del 60 % de las importaciones totales) que no se le puede culpar por no querer prescindir del mismo. Sin embargo, aunque la UE ha decidido ser más flexible en su caso, así como en el de Eslovaquia, dándole un año más, hasta finales de 2023, para cesar las compras, el Gobierno húngaro no lo ve viable.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, afirmó este viernes que la imposición de un embargo petrolero a Rusia sería “una bomba atómica” contra la economía húngara y criticó que la propuesta realizada por la Comisión Europea fuese presentada “sin ninguna consulta”, pese a que el organismo quiere “una norma uniforme”.

“El petróleo solo puede llegar a Hungría a través de un oleoducto, por lo que una propuesta que ignore esta circunstancia es una bomba atómica contra la economía de Hungría”, argumentó, antes de sostener que la Comisión Europea está “atacando la unidad europea” y “desmantelando la unidad europea del Tratado de Versalles”.

Asimismo, destacó que es posible obtener petróleo a través de otras vías, si bien manifestó que esto sería muy costoso y provocaría un alza de los precios. “Si la propuesta va a favor de los intereses de Hungría, estaremos encantados de discutirla”, señaló Orbán, pero indicó que un escenario de dependencia cero llevaría unos cinco años alcanzarlo y se preguntó si “tendría sentido esta transición”, dado que consideró que para entonces ya no habrá guerra.

Mientras tanto, un poco más arriba de Hungría, el canciller alemán, Olaf Scholz, y el primer ministro checho, Petr Fiala, alcanzaron un acuerdo de “cooperación” para el suministro de petróleo y gas como alternativa al paquete de sanciones. La solución pasaría por la expansión del oleoducto transalpino –de Trieste, en Italia, a Ingolstadt, en Alemania, pasando por la República Checa–, así como por la participación checha en las terminales de gas licuado previstas para la costa alemana del mar del Norte.

El objetivo sería alcanzar la independencia energética rusa, un deseo compartido por la principales potencias mundiales como respuesta a la invasión de Ucrania. En este sentido, Scholz incidió en que Berlín y Praga están en proceso de “establecer la prevención de la crisis en el suministro de energía”.

Y es que cabe recordar que República Checa es uno de los países que por el nuevo paquete de sanciones de la UE queda comprometida, más que Alemania si cabe, porque no tiene litoral y depende del suministro a través de oleoductos, por lo que tampoco puede importar petróleo por vía marítima, al igual que le sucede a los países centroeuropeos Hungría y Eslovaquia. ecg