Inditex retomará actividad en Rusia en cuanto las circunstancias lo permitan

Arteixo (A Coruña) EFE. Inditex retomará sus operaciones en Rusia, donde cuenta con 9.000 empleados y más de 500 tiendas, en cuanto las circunstancias lo permitan y, mientras tanto, centrará parte de su atención en EE. UU, que se ha convertido en su segundo mayor mercado después de España. Así lo ha anunciado este miércoles el saliente presidente y consejero delegado de Inditex, Pablo Isla, durante la que ha sido su decimoséptima y última presentación de resultados anuales, en línea con lo manifestado también por su sucesor como máximo ejecutivo del grupo textil, Óscar García Maceiras.

El mayor grupo de distribución de moda del mundo anunció el cierre de sus 85 tiendas en Ucrania el mismo 24 de febrero, cuando Rusia inició su invasión, y el 5 de marzo siguiente hizo lo propio respecto de sus 502 tiendas en territorio ruso, al "no poder garantizar la continuidad de sus operaciones". Ese mercado, el de Rusia, aportaba hasta ahora un 8,5 % del resultado de explotación de Inditex, con lo que era uno de los mayores del grupo después de España (donde la empresa no detalla qué porcentaje obtiene).

Desde entonces, la empresa española de mayor capitalización bursátil sigue pagando las nóminas de sus empleados en Rusia y Ucrania y asegura haber puesto en marcha un plan especial de apoyo para ellos, aunque los directivos no han querido ofrecer más detalles al respecto. "Nuestro objetivo era y sigue siendo proteger a nuestra plantilla en ambos países", ha dicho Isla, recordando que la suspensión de actividad se anunció como una medida "temporal".

Por ello, el objetivo ahora es "reanudar las operaciones en cuanto las circunstancias lo permitan, aunque este evidentemente no es el momento adecuado", ha añadido García Maceiras, que asegura que Inditex está "monitorizando de cerca la situación; viendo día a día cómo van evolucionando los acontecimientos". "Hacer conjeturas sobre lo que va a pasar no tiene mucho sentido", ha querido zanjar el directivo. Isla también ha pedido comprensión ante sus reticencias a no ofrecer muchos detalles sobre la situación de su negocio y su plantilla en esos países. Para dar una idea de la importancia de esos países en su negocio global, Isla también ha señalado que del 33 % que crecieron las ventas desde que el pasado 1 de febrero comenzó el nuevo ejercicio fiscal hasta el 13 de marzo, las ventas en Rusia y Ucrania representaron aproximadamente 5 puntos porcentuales del crecimiento de las ventas.

EL FOCO EN EE.UU. A la espera de que se despeje el panorama en esos países, Inditex ha querido destacar la evolución del negocio en EE. UU, apuntando que ya se ha convertido en su segundo mercado después de España, aunque no ha querido facilitar datos sobre cuánto supone del negocio o cómo se puede comparar con el que Rusia representaba hasta ahora. "Le vemos muchísimo potencial de crecimiento al negocio en EE. UU.", ha dicho Isla, quien ha destacado la penetración de Zara en todo el mercado estadounidense y el dinamismo del comercio electrónico, y ha defendido que ese éxito en este territorio es "estructural", pese a que allí tan solo tiene 99 tiendas, todas de Zara. En ese mismo sentido, García Maceiras ha insistido en que tienen "un enorme futuro y potencial de crecimiento en EE. UU.", por lo que van a seguir apostando por ese mercado.