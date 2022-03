La mitad de los niños ucranianos lejos de su hogar

refugiados. Más de la mitad de los niños ucranianos han tenido que abandonar sus hogares desde que Rusia lanzó su invasión el 24 de febrero, bien para tratar de buscar seguridad en otras zonas de Ucrania o para cruzar a países vecinos, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Su directora ejecutiva, Catherine Russell, aseguró ayer que “la guerra ha causado uno de los desplazamientos de niños y niñas a gran escala más rápidos desde la Segunda Guerra Mundial”, un “macabro hito” que amenaza con lastrar a las generaciones futuras.

“Es una situación que no habíamos visto antes, no en la historia reciente”, lamentó por su parte un portavoz de la agencia, James Elder, en declaraciones a la cadena CNN. “Es abrumador”, añadió asimismo, temeroso de lo que aún está por llegar “si no para la guerra, si no paran los ataques indiscriminados” sobre la población.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos confirmó ya el fallecimiento de 78 menores, aunque asumiendo que la cifra real será mayor. De hecho, Ucrania eleva el dato por encima del centenar y hay agujeros negros informativos como en Mariúpol, víctima del asedio ruso. E. P.