La ONU estima que hay "miles" de muertos en Mariúpol, escenario de "horrores inimaginables"

10 de mayo de 2022, Bucha, Ucrania: No me quedan lágrimas”, dijo Natalia Bogdanov, quien finalmente pudo enterrar a su esposo Eugene Bogdanov en Bucha, Ucrania el 10 de mayo de 2022. Fue asesinado durante la invasión rusa y la familia hizo un esfuerzo desgarrador para identificar su cuerpo en el cementerio unos días antes cuando llegaron dos ataúdes para el entierro con cuerpos que habían sido identificados erróneamente y no eran él. Su cuerpo fue exhumado de una tumba improvisada hace semanas y esperaban darle un funeral adecuado, pero tuvieron que reanudar la búsqueda de sus restos en las morgues cuando se dieron cuenta de que ninguno de los cadáveres en descomposición era su ser querido. Ella ya había pasado dos meses abriendo bolsas para cadáveres de personas no identificadas buscándolo. Los funerales de las víctimas de la invasión rusa continúan en Bucha, recientemente liberada de las fuerzas rusas en los suburbios de Kiev, donde se han denunciado atrocidades. Guzy / Zuma Press / Contacto / 05/10/2022