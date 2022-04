La ‘victoria’ de Putin y el fracaso de la humanidad

“El Día de la Victoria está cerca”, señalan los carteles en las calles de Moscú de cara al desfile militar del 9 de mayo en la Plaza Roja... A menos de un mes, se desconoce todavía si el Kremlin tendrá algo que celebrar, pues sin logros geopolíticos en Ucrania --país que invadió el pasado 24 de febrero-- lo único que ha conseguido por ahora es evidenciar el gigantesco fracaso de la humanidad. Una derrota que se siente como un disparo en el pecho al caminar entre la masacre --por Kramatorsk o Bucha-- pero que a duras penas se aprecia en el país de Vladímir Putin, donde la ignorancia esquiva a la barbarie con desinformación.

“Cuanto más ganamos, más nos acosan”, afirma animadamente una “babushka” (abuela) en una parada de autobús en una clara muestra de apoyo a la guerra que libra su país. Aparte de las zetas “Z”, símbolo de la “operación militar especial”, en la capital rusa cada vez se ven más carteles ligados al aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, la fiesta nacional por excelencia allí.

Al abrir esta semana la acreditación a la prensa, el Kremlin confirmó que la parada militar se celebrará tal como estaba previsto y, ocurra lo que ocurra en Ucrania, no habrá aplazamientos, como sucediera en 2020 debido a la pandemia, cuando fue trasladada a finales de junio.

“ESTÁS PROTEGIDO”, se puede leer en otro cartel, que exhibe la imagen de un militar ruso de espaldas abrazando a una niña que lleva una bandera tricolor. Unos pocos turistas paseaban ayer por el empedrado de la Plaza Roja, escenario todos los años del desfile de soldados, tanques y grandes misiles intercontinentales bajo la atenta mirada de Vladímir Putin. En paralelo, un coche de policía aparcado frente a la Catedral de San Basilio para evitar incidentes o alguna protesta pacifista y, con el mismo fin, diferentes furgonetas con antidisturbios estacionadas en una calle adyacente.

Al comienzo de la contienda se especuló con que el Ejército ruso podría plantearse celebrar el Día de la Victoria con una parada en la mismísima plaza de la independencia de Kiev. No obstante, con el paso de las semanas y a la vista de la enconada resistencia del pueblo ucraniano, quedó claro que eso no era más que un delirio nacionalista. Las conversaciones entre militares rusos y sus familias interceptadas por los servicios secretos occidentales dan fe de que los invasores no están para desfiles. Y en Moscú tampoco se palpa el exultante júbilo nacional que despertó la anexión de Crimea.

Sin embargo, el portavoz principal del Kremlin, Dmitri Peskov, expresó su confianza en que en “un futuro próximo” --a tiempo para el 9 de mayo-- la operación logre sus objetivos o, en su defecto, rusos y ucranianos lleguen a un acuerdo de paz.

Los preparativos para el desfile ya han comenzado, pero se desconoce si Putin aprovechará para clamar victoria en el campo de batalla, se expondrá el armamento que “desmilitarizó” el país vecino y se atreverá a condecorar a los soldados desplegados en Ucrania. “Lo celebraremos como hacemos siempre. Es nuestra fiesta más sagrada. En nuestro país fue y seguirá siendo una fiesta sagrada para todos los rusos”, manifestó Peskov en este sentido.