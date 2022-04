Mariúpol, la ciudad fantasma que tan solo conserva vida en la acería

Demasiadas semanas de ataques sobre Mariúpol se han sucedido ya. Demasiadas muertes, demasiado sufrimiento y demasiada injusticia. De lo que hace tan solo dos meses era una ciudad de casi 500.000 habitantes, llena de vida, de colegios, restaurantes, cines y teatros, apenas queda el recuerdo. Recuerdo al que se aferran los pocos miles de personas que tratan de resistir sin abandonar la ciudad, sobreviviendo como pueden, refugiados en la antigua acería en su mayoría y sin víveres.

Con todo, aunque la situación es más que catastrófica, pues el propio ministro de Exteriores, Dimitro Kuleba, afirmó este lunes que la ciudad “ya no existe” tras los enormes daños materiales causados por los ataques rusos, resaltando que la situación en la ciudad es “dura a nivel militar” y “descorazonadora”, los ataques persisten. Y es que a los rusos no les ha hecho ninguna gracia que las tropas ucranianas no sucumbiesen al ultimátum que presentaron hace tan solo unos días: la rendición total de los combatientes o la “aniquilación”.

Así las cosas, en la madrugada del domingo al lunes se registraron nuevamente bombardeos de aviación, concentrados en el puerto y en los altos hornos de Azovstal, escenario de intensos combates también durante los últimos días. Aún así, cabe recordar que el pasado domingo el primer ministro de Ucrania, Denis Shmigal, aseguró que las fuerzas ucranianas todavía controlan parte de la asediada ciudad de Mariúpol y que seguirán combatiendo “hasta el final”, cueste lo que cueste.

De manera que “la ciudad sigue sin caer” en manos rusas, según declaró Shmigal. En la misma línea, el portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania, Oleksandr Motuzianik, también confirmó que las fuerzas ucranianas siguen resistiendo a pesar de que Rusia sigue enviando refuerzos para proseguir con su avance. “La situación es difícil y dura. La lucha está ocurriendo en este momento. El ejército ruso está llamando constantemente a unidades adicionales para asaltar la ciudad”, declaró el portavoz.

“La ciudad ya no existe. Lo que queda del ejército ucraniano y un gran grupo de civiles están básicamente rodeados por las fuerzas rusas. Continúan su lucha, pero parece, por la forma en la que se comporta el ejército ruso en Mariúpol, que han decidido arrasar la ciudad hasta los cimientos a cualquier precio”, manifestó igualmente Kuleba, y es que en la ciudad donde ya no queda casi nada más que las piedras.

MUCHAS SEMANAS BAJO TIERRA EN CONDICIONES INFRAHUMANAS Y USADOS COMO TRABAJADORES. Y pese a las duras condiciones, miles de civiles todavía resisten en la asediada Mariúpol, en la costa del mar de Azov, refugiados en las instalaciones de la acería de Azovstal, una antigua planta metalúrgica creada en la década de 1930. “Civiles, entre ellos mujeres y niños”, según aseguró este lunes el jefe de la policía de Mariúpol, Mykhailo Vershynin.

Asimismo, el exministro de Interior ucraniano Arsen Avakov declaró tener constancia de que “hay muchas personas en los búnkeres de Azovstal: mujeres, ancianos, niños. Todos ellos (viven) en condiciones terribles, sin medicamentos, ni alimentos, ni agua”.

Tuvieron que esconderse de los continuos bombardeos desde un principio, por lo que llevan semanas bajo tierra, en bodegas y grutas de estos antiguos altos hornos. El exministro denunció, además, que los rusos “para encubrir sus crímenes utilizan a la población civil que queda en Mariúpol para desenterrar escombros, recolectar cuerpos y hacer fosas comunes”.

¿Y por qué los vecinos de la ciudad harían tales cosas? ¿Por amenazas? Más bien por chantaje. “La gente trabaja por la comida” que puede obtener del ejército ruso, denunció Avakov. En un lugar al que no llegan los víveres esta es la única alternativa para poder sobrevivir, para tener algo que llevarse a la boca y no desfallecer con el paso de los días.

Además, el exministro de Interior ucraniano aseguró que “los rusos están obligando a los civiles a usar un vendaje blanco, en la pierna derecha y el brazo izquierdo, como en el ejército de la Federación Rusa y la llamada República Popular de Donetsk –región ucraniana prorrusa cuya soberanía ha sido reconocida por Moscú–”.

De este manera, obligan a los residentes locales a actuar como “combatientes y los envían intencionalmente a los puestos de tiro, donde la gente puede morir”, agregó el exministro. Unos cien mil residentes (la quinta parte del total) quedan así a merced de la catástrofe humanitaria y sin servicios básicos.

EXPERTOS CREEN QUE LA TOMA DE LA FÁBRICA DE AZOVSTAL ES CUESTIÓN DE DÍAS Y DESDE AHÍ SEGUIRÁN HACIA EL DONBÁS. Mientras tanto, las fuerzas rusas siguen presionando y las ucranianas intentan resistir a un futuro que se decidirá en estos días. Y es que según el Instituto de Estudios para la Guerra, los rusos publicaron ya imágenes del puerto de la ciudad, lo que confirma su captura por parte de los invasores, así como la de otras zonas clave en el suroeste. Así, su análisis determina que la captura de la fábrica de Azovstal es cuestión de días, sobre todo si Rusia utiliza su “abrumadora potencia de fuego”.

El siguiente paso para el Kremlin, tras la toma del control de la ciudad, prácticamente destruida, sería establecer un corredor para sus tropas desde Crimea, territorio que controla ya desde el año 2014, hasta las regiones prorrusas del Donbás.