Mariúpol, totalmente destruida, podría suponer la primera tregua real para la evacuación de civiles

Hace dos semanas el ejército ucraniano aseguraba que el 80 % de los edificios de Mariúpol, situada en la región de Donestsk y con 450.000 habitantes, habían sido alcanzados por los bombardeos rusos y, de ellos, más de un 30 % tenían daños que eran irreparables. A día de hoy, toda la ciudad ha quedado reducida a cenizas, aunque todavía hay personas bajo esos escombros, escondidas en los pocos refugios ‘seguros’ que quedan en los sótanos de antiguas casas o en los edificios públicos.

Poco más es lo que se puede disputar en Mariúpol, donde las tropas rusas han ganado el envite, la lucha por acabar con cientos de vidas de civiles y con los recuerdos de toda una población. Así las cosas, el pasado miércoles Rusia se abrió a declarar un alto al fuego en la asediada ciudad para proceder a la evacuación de los más de 100.000 civiles que todavía quedan en ella a través de corredores humanitarios.

La evacuación arrancó a las 10.00 horas de ayer, dirigiendo a los civiles y extranjeros hacia Zaporiyia (con una parada en Berdyansk), y las Fuerzas Armadas de Rusia aclaraban que el alto al fuego tenía “exclusivamente fines humanitarios”, según el jefe del Centro de Control de la Defensa Nacional rusa, Mijail Mizintsev.

Además, Mizintsev precisó que la carretera que conecta Berdyansk y Mariúpol es regularmente objeto de fuego, pero no por las tropas rusas, sino por parte de los militares ucranianos y los batallones nacionalistas.

Por su parte, Ucrania respondió al alto al fuego con el envío de 45 autobuses para la evacuación de la ciudad tras recibir confirmación del Comité Internacional de la Cruz Roja de que Rusia cumpliría su compromiso. Así, un convoy humanitario puso rumbo durante la noche a Mariúpol. De los 45, veintiocho autobuses debían recibir el permiso para pasar por el punto de control ruso en la ciudad de Vasilievka y otros 17 habían salido desde Zaporiyia. “Haremos todo lo posible para que entren hoy en Mariúpol a recoger a las personas”, dijo la viceprimera ministra y titular para la reintegración de los territorios ocupados de Ucrania, Iryna Vereshchuk.

QUEDARSE NO ES UNA OPCIÓN: NO HAY SUMINISTROS. Hasta la fecha muchas personas habían resistido en la asediada ciudad, bien por resistencia o bien porque no habían logrado salir, pero hoy por hoy, quedarse no es una opción, pues no hay ningún tipo de suministros.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó “daños” en uno de sus almacenes, al que había distribuido suministros a comienzos de marzo, entre los que figuraban insumos médicos para los hospitales y recursos para las personas que viven en refugios. Pero desde el 15 de marzo ya no hay personal allí y la organización “no sabe” si se han utilizado las instalaciones desde entonces.

En este sentido, el CICR lamentó que, a pesar de las “masivas” necesidades humanitarias en la ciudad, no haya podido proporcionar más suministros debido a la “intensidad” de los combates y a la “ausencia” de un acuerdo entre las partes que sirva para permitir que la ayuda humanitaria pueda pasar de forma segura.

El Gobierno alemán informó ayer de que la población no tiene ni electricidad, ni agua, ni calefacción, y sobre ella “caen constantemente bombas, cohetes y granadas”.