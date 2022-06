Más allá de la guerra de Ucrania, el cereal se ve sometido a una salvaje especulación

Nunca nos habíamos parado tanto a pensar en la procedencia de los alimentos que cada día consumimos como ahora. Más allá del pan, muchos incluso descubrimos por primera vez que los fideos o las galletas también se hacían con cereales. Y que incluso alimentos que nada parecían tener que ver con el maíz, sí lo incluían como parte de su proceso de elaboración. La guerra de Ucrania nos ha hecho percatarnos de la importancia de este producto, y también de lo dependientes que somos de terceros países.

Pero, más allá de que ciertamente el corte de suministros desde Ucrania y Rusia haya provocado una hecatombe en los mercados mundiales, muchos se están aprovechando para disparar a especulación. En este sentido, los países con menor producción propia serán los que, lógicamente, pagarán las consecuencias. Así las cosas, ¿en qué lugar se encuentra Galicia?

En Galicia tenemos mucho cereal para forrajes, más del 50 % del maíz sementado en España para maíz forrajero –el que procesa todo junto grano y espiga en el ensilado–, más de 70.000 hectáreas, se cultiva en nuestra comunidad. Sin embargo, el maíz que se destina a piensos y alimentación como tal no se está plantando, por lo que sí dependemos del exterior en este sentido, de terceros países.

PARA EL CONSUMO HUMANO APENAS SE PRODUCE DE FORMA AUTÓCTONA. De este modo, parecería que al menos lo que se refiere a la alimentación de los animales estaría garantizada, pero esto tampoco es del todo cierto. “Sí en parte”, cuenta a EL CORREO Óscar Pose, responsable del área sector lácteo de Unións Agrarias, que puntualiza que “tenemos muchos animales y, para conseguir las producciones de leche que conseguimos, es necesario complementar su alimentación de silo de hierba y maíz con concentrados, que llevan parte importante de cereales, sobre todo maíz, y proteínas a base de soja”. “Esos dos productos son fundamentales y tenemos una dependencia de fuera enorme para poder alcanzar producciones como las que tenemos a día de hoy”, dice este ganadero.

Así, la subida del precio de los piensos viene determinada por la subida del precio del cereal y la soja en el mercado. “Y no todo es atribuible a la guerra de Ucrania, porque la soja a finales del año pasado ya tuvo una subida muy importante, a pesar de que el cereal sí que experimentó una subida brutal a partir de febrero, de la guerra”, indica.

¿Y por qué la soja experimentó semejantes incrementos? “Siempre hay fluctuaciones de precio, y parte importante de esos productos tienen detrás una fuerte especulación, porque son productos que cotizan en bolsa y en mercados de futuros, así que la especulación tiene mucho que ver”, considera Pose. Por otro lado, “cualquier sequía o mala producción de las zonas exportadoras, como Sudamérica, afecta también a su precio, por lo que cuando hay una mala cosecha sube mucho”, apunta.

Y eso deriva en aún más especulación, porque “la gente hace acopio de la poca producción que hay y, al ver que hay más demanda, se suben los precios”. Además, en el caso del maíz para forraje, aunque Galicia produce importantemente, por sí sola no es suficiente para soportar todas las necesidades, así que la guerra de Ucrania también ha hecho daño (si bien en menos proporción que en otros lugares), porque al buscar otros países productores, los precios también se encarecieron.

EL CLIMA INFLUYE EN LOS CEREALES QUE SE PUEDEN CULTIVAR. En concreto, a principios del año 2021 la tonelada de trigo se pagaba a 160 euros y ahora se paga a 380/390. Y la soja está en estos momentos a 530 euros, cuando llegó a estar el pasado año por debajo de los 400. Por tanto, “son incrementos importantes que a nosotros nos repercuten de forma inmediata, ya que los suministradores de piensos suben el precio, pero que nosotros no podemos o tenemos dificultad para repercutir en los precios de la leche o la carne”, explica Pose. De hecho, recuerda que “a pesar de que la soja ya empezó a subir el año pasado, el precio de la leche lo hizo por primera vez el mes pasado”. Cuando en otros países ya se había subido desde septiembre.

Parecería, intuitivamente, que la solución a todo este problema de intereses sería conseguir que Galicia produjese en mayor medida cereales, no solo para forraje, de donde ya se sacan entre 45.000 y 50.000 kilos por hectárea sin problema ninguno, sino también para grano. ¿Por qué no se hace? “Porque no es el clima propio, y porque tampoco tenemos explotaciones disponibles, las que hay ya están ocupadas por el maíz forrajero, que también se necesita”, plantea el ganadero.