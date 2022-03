Mesa na USC sobre información e propaganda bélica

por ucraína. Este martes, día 29 de marzo, terá lugar ás 19:00 horas unha mesa redonda na Facultade de Filosofía da USC (no seu salón de actos) dedicada ao tema “Ucraína: información e propaganda bélica. Pola paz perpetua”. Esta actividade, organizada polo Mestrado en Filosofía: Coñecemento e Cidadanía, que coordina o Profesor Martín González fernández, e na que colabora a Facultade de Filosofía, forma parte das actividades complementarias do Mestrado e está aberta ata completar aforo.

Participan na devandita mesa redonda o politólogo Xoán Hermida, alumno egresado do Máster en Filosofía, a profesora de Ciencias da Comunicación (USC) Soliña Barreiro e Aída Ariño, experta en mediacións en conflitos bélicos das Nacións Unidas. A moderación da mesa correrá a cargo do profesor do Mestrado Manuel Outeiriño.

Nun conflito bélico ademais dos aspectos puramente militares e estratéxicos, existe tamén unha guerra de información (desinformación) e de propaganda que libran as partes en conflito. Este será un dos temas que abordarán os expertos na mesa redonda, que evoca o subtítulo dunha obra filosófica do filósofo Manuel Kant: A Paz Perpetua, un alegato en prol da paz. ECG