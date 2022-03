Rusia reducirá operaciones en Kiev y Chernígov, pero sin alto el fuego

Rusia reducirá “drásticamente” las operaciones militares que está llevando a cabo en Kiev y Chernígov tras unas “constructivas” conversaciones con Ucrania de las que ambos países sacan cosas positivas. Si bien el anuncio que llegó ayer por parte de Moscú “no significa un alto el fuego”, desde luego es un paso, y por parte del país de Volodímir Zelenski se dio otro. Están dispuestos a aceptar un estatus neutral que no suponga su entrada en bloques político-militares como la OTAN. Para llegar a tal situación, no obstante, exigen un tratado internacional con al menos 11 naciones que le ofrezcan garantías de seguridad para protegerlo contra cualquier clase de ataque o agresión militar. Dichos estados serían los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Reino Unido, China, Estados Unidos, Francia... y la propia Rusia) además de Turquía, Alemania, Canadá, Polonia, Italia e Israel.

Luego de las negociaciones mantenidas entre ambos países ayer en Estambul (Turquía), que iban a alargarse hasta hoy pero dado los avances finalmente concluyeron en un solo día, el viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, señaló que la decisión que llega desde Moscú busca “aumentar la confianza mutua y crear las condiciones necesarias para nuevas negociaciones con el objetivo final de firmar un acuerdo” con las autoridades ucranianas.

En este sentido, explicó que la medida de reducir “drásticamente” las operaciones militares en Chernígov y la capital ucraniana se debe también a que “las negociaciones sobre los preparativos para un acuerdo sobre la neutralidad y el estatus no nuclear de Ucrania, así como la entrega de garantías de seguridad a Ucrania, están avanzando hacia la práctica”. “Partimos de la base de que las decisiones clave serán adoptadas en Kiev y que se crearán las condiciones para un mayor trabajo formal”, manifestó Fomin, tal y como recogió la agencia rusa de noticias Interfax.

Minutos antes, el jefe de la delegación rusa en las negociaciones en Estambul, Vladímir Medinski, develaba que el Kremlin daría dos pasos para reducir las tensiones en Ucrania, incluido uno a nivel militar que fue el anunciada por Fomin. En relación al primero, destacó una “ralentización o reducción” de la intensidad del conflicto en las dos ciudades mencionadas, mientras que el segundo está relacionado con la posibilidad de una reunión entre los presidentes ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, una vez se consiga alcanzar la paz.

Medinski --quien recalcó que las conversaciones fueron “constructivas” y agregó que la delegación rusa recibió de parte de sus homólogos ucranianos “una posición claramente formulada para lograr un acuerdo”, según la agencia rusa TASS-- dijo “Rusia ha dado dos grandes pasos hacia la paz” si bien matizó que la reducción de las operaciones militares en Kiev y Chernígov “no significa un alto el fuego” sino el “deseo” de Moscú “de llegar gradualmente a una reducción de la escalada del conflicto al menos en esas direcciones”.

PACTO QUE PASARÍA POR “UN REFERÉNDUM”. Por su parte, Mijailo Podoliak, asesor de la Presidencia de Ucrania y parte de la delegación del país, indicó que Kiev ha propuesto un acuerdo sobre garantías internacionales que pasaría por “un referéndum en el que todos los ciudadanos expresarían su posición”.

“Tras ello, se procedería a la ratificación por parte de los parlamentos de los países garantes y del Parlamento de Ucrania. Esto es clave. Debemos lograr el apoyo de la sociedad para que el acuerdo realmente sea creado”, explicó, según informó la agencia ucraniana Unian.

Podoliak también dejó claro que el asunto de la península de Crimea --anexionada en 2014 por parte de Rusia-- es un asunto separado en las conversaciones, si bien señaló que Kiev propone mantener relaciones bilaterales para fijar el estatus de Crimea y Sebastopol durante un periodo de 15 años. En este sentido, el asesor de la Presidencia de Ucrania apuntó además que la propuesta incluye la exigencia de Ucrania de que Rusia no use la fuerza para resolver el asunto en este periodo, al tiempo que manifestó que la situación en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk “se discutiría en el marco de negociaciones” entre los presidentes: Zelenski y Putin.

“Todos los asuntos han sido más o menos discutidos. Hemos presentado nuestras propuestas”, reseñó. Tras ello, David Arajamia, también parte de la delegación, subrayó que el referéndum sólo puede celebrarse una vez que “termine la guerra” y Rusia proceda a la “retirada de tropas”. Por su parte, Oleksader Chaly, que encabeza el equipo legal de la delegación ucraniana, hizo hincapié en que Kiev está dispuesto a aceptar un estatus de neutralidad que no implique su entrada en bloques político-militares, entre ellos la OTAN, para lo cual sería necesario “un tratado de garantías de seguridad”.

ONCE PAÍSES. “El tratado de garantías de seguridad es un formato diplomático posible para poner fin a la guerra”. Es “una oportunidad para restaurar la integridad territorial y la seguridad de Ucrania a través de vías diplomáticas”, dijo en este contexto Chaly, al tiempo que manifestó que este acuerdo debe contar con “garantías claramente vinculantes”. A este respecto, Kiev demanda que al menos 11 países que le ofrezcan esas garantías de seguridad a fin de protegerlo contra cualquier ataque o agresión militar. Según Ucrania, estos países serían los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Reino Unido, China, Estados Unidos, Francia y la propia Rusia) así como Turquía, Alemania, Canadá, Polonia, Italia e Israel. “Pero también se podrán adherir otros”, agregó David Arajamia.

En el caso de que se produjese un ataque o una agresión contra Ucrania, Kiev podría exigir consultas en tres días y, si no se resolviera el asunto por vía diplomática, tendría derecho a asistencia (tanto apoyo militar como envío de armamento) e incluida la declaración de una zona de exclusión aérea, según los ucranianos.

PUTIN ADMITE AVANCES PERO NO DA RESPIRO A MARIÚPOL. A media tarde de ayer, el presidente ruso admitió “avances” en las negociaciones con Ucrania, en una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, al tiempo que se mantuvo inflexible sobre su voluntad de continuar con la ofensiva en el este de ese país. Según fuentes del Elíseo, Putin dijo que no está dispuesto a renunciar a ninguno de sus objetivos militares en el país de Zelenski, en particular la ciudad portuaria de Mariúpol, y se negó a levantar el cerco a dicha urbe.