Reclaman desde las cooperativas poder importar cereal de EE.UU. y de Argentina

Santiago. Las Cooperativas Agroalimentarias de España solicitaron al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que de “manera extraordinaria” y hasta que se restablezca la normalidad de los suministros desde el Mar Negro, se autoricen las importaciones de cereal, principalmente maíz, de EE.UU., Argentina y otros países productores, para afrentar al consumo diario de casi 100.000 toneladas, informan en un comunicado.

En concreto, este colectivo –al que pertenece Coren o las que integran CLUN, entre otras cooperativas gallegas– recuerdan que Ucrania exporta a España una media anual de 2,77 millones de toneladas de maíz en los últimos seis años, destacando 2019, con más de cuatro millones, es decir, el 30 % de sus necesidades.

Sin embargo, esta fuente de abastecimiento ha desaparecido y estiman que cuentan con existencias solamente para las próximas seis semanas, por lo que califican la situación de “alarmante”. De esta forma, las cooperativas señalan que ante esta “situación extraordinaria”, el Gobierno debe conseguir de la Comisión Europea medidas a la altura de las circunstancias para abastecer a la cabaña ganadera.

“La pandemia y las dificultades añadidas nos han servido, una vez más, para darnos cuenta de que las cooperativas han sido la mejor herramienta que tiene el sector cerealista español y el mercado para conseguir mantener, sin sobresaltos, la oferta a nuestra ganadería. Pero esto ahora no es suficiente, necesitamos el maíz argentino y de Estados Unidos, y aunque desde 2017 está prohibido el doclorvos en Argentina, sigue habiendo temores en los importadores por encontrar trazas en algún material almacenado, y lo mismo ocurre con los requisitos de no transgénicos, que imposibilitan las importaciones de maíz estadounidenses”, señalaron. Las cooperativas reconocen que la guerra se sumó a la sequía y cambió el escenario de manera radical, poniendo en serio riesgo un abastecimiento seguro y asequible de alimentos. J. C.