Reubicación rusa: se intensifican los ataques en el sur, hasta Moldavia

Retirar tropas parece que no es una opción para el Kremlin, que lo único que ha hecho a lo largo de toda esta semana es reubicarlas en regiones donde les resultaría más fácil tomar el control, como el caso de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. Pero ya no solo en Ucrania, sino que Rusia parece estar aprovechando esa reubicación para llegar a otros territorios de sus alrededores afines a Putin, como es el caso de zonas de Georgia. Si el viernes se conocía su aproximación a las regiones independentistas de este país, ayer se sumaba la ofensiva sobre Moldavia.

En concreto, en territorio ucraniano, las autoridades del país informaron este sábado de disparos de cohetes rusos sobre varias ciudades importantes del sur, que se intensificaron con el paso de las horas. Por ejemplo, en la ciudad de Dnipro se escucharon entre dos y tres “fuertes explosiones” durante la noche del sábado. Los alrededores de la ciudad de Krivói Rog fueron bombardeados con lanzacohetes. Además, una gasolinera salió ardiendo, según aseguró el jefe de la administración militar local, Oleksander Vilkul.

Por otra parte, en la ciudad portuaria de Odesa, en el Mar Negro, varios edificios fueron alcanzados también por cohetes durante la noche. Así se cumplen las previsiones del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que esperaba esta semana “violentos ataques rusos” en el este del país. “Los soldados rusos están siendo llevados al Donbás. Igualmente en dirección a Jarkov”, dijo Zelenski, insistiendo en que la situación del país “sigue siendo difícil”.

ACERCAMIENTO A MOLDAVIA. Además de Ucrania, y aunque por el momento las tropas rusas no han amenazado a ningún país de la OTAN –pese a los ataques de hace un par de semanas próximos a la frontera con Polonia–, los países que no forman parte de la Unión Europea y que, históricamente, han tenido un vínculo con Rusia, tampoco estarían a salvo. No porque la amenaza sea directamente sobre su territorio y pudiese darse una invasión similar a la de Ucrania, sino porque podrían usarse partes del país para la instalación de misiles que apuntasen a Ucrania, como ya se hizo en la afín Bielorrusia.

Y es que el Estado Mayor de Ucrania avisó este sábado de que Rusia estaba efectuando un “redespliegue” de sus fuerzas concentradas en la región de Transnistria, la entidad separatista del este de Moldavia, en la frontera oeste de Ucrania.

“Hemos notado el redespliegue de las tropas rusas y las divisiones de la llamada república de Transnistria-Moldavia para llevar a cabo acciones de provocación, la demostración de preparación para una ofensiva y, posiblemente, acciones militares contra Ucrania”, avisó el Ejército, detallando que Trasnistria es un estado separatista no reconocido al pasar el río Dniéster que ha logrado situarse fuera del control del Gobierno de Chisinau, adquiriendo atributos propios de un Estado, incluyendo moneda, policía, ejército y servicio postal propios.

Las fuerzas rusas se encuentran estacionadas en Trasnistria desde principios de los 90, momento desde el que es liderada por grupos separatistas prorrusos, tras haber desatado una guerra interna en Moldavia que duró dos años. De ahí que un posible apoyo de esta zona a Rusia sería un nuevo frente abierto para Ucrania.

Sin embargo, el Gobierno de Moldavia afirmó a través de un comunicado que, por el momento, no tiene información suficiente como para verificar la acusación ucraniana. “Las instituciones estatales pertinentes de la República de Moldavia están supervisando de cerca la situación de seguridad en la región”, aseguraron, añadiendo que “en este momento no hay información que pueda confirmar la movilización de tropas en la región de Transnistria”.

EL DONBÁS DENUNCIA LOS ATAQUES DEL EJÉRCITO UCRANIANO. Regresando a territorio ucraniano, las autoproclamadas repúblicas separatistas también están dando grandes quebraderos de cabeza al Gobierno de Zelenski. Y es que siguen denunciando los ataques por parte de tropas ucranianas en ciudades como Donetsk, donde las autoridades separatistas de la disputada región del Donbás denunciaron este sábado que alrededor de un millón de residentes habían fallecido debido a los bombardeos del Ejército ucraniano desde comienzos de este año.

Cabe recordar que las milicias de Donetsk llevan años acusando a Ucrania de incumplir los sucesivos intentos de alto el fuego en la zona del conflicto abierto en 2014. Ucrania negó siempre estas acusaciones y señala precisamente al otro bando como responsable de las hostilidades, así como a Rusia, por proporcionar apoyo a las milicias. Y es que el reconocimiento por parte de Rusia tanto de Donetsk como Lugansk como entidades independientes de Ucrania fue uno de los catalizadores de la invasión rusa. El control sobre algunas de las zonas del Donbás, por tanto, ha sido fácilmente alcanzado por los rusos.

LOS RUSOS NOMBRAN A ‘GAULEITER’ AL ESTILO NAZI EN LAS ZONAS OCUPADAS. En este sentido, el presidente Zelenski advirtió de que las tropas rusas nombran en los territorios ocupados a “algunos líderes temporales”, a los que han llamado ‘gauleiter’, término alemán utilizado por los nazis. “Están amenazando a los empleados de empresas y autoridades para que cooperen con estas personas designadas”, dijo.