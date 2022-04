Rusia advierte de que existe “riesgo serio y real” de una Tercera Guerra Mundial

Casi desde el mismo inicio de la invasión, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, alertaba de que la guerra de Ucrania no solo implicaba a su país y a Rusia, sino al mundo entero, ya que se trataba de un ataque deliverado contra la democrácia y la libertad de los Estados que tanto tiempo había costado conseguir despues de las Guerras Mundiales y de la Guerra Fría.

Y, aunque muchos países hicieron oídos sordos a esta afirmación, lo cierto es que la escalada del conflicto es algo que está sobre la mesa y que no se puede descartar, especialmente con la dureza de los acontecimientos políticos de los últimos días. Cabe recordar que fue este lunes cuando el Kremlin envió un mensaje claro y directo a Estados Unidos: dejen de enviar armas a Ucrania o pagarán las consecuencias. Y es que, aunque ningún país de la OTAN ha enviado soldados –ni siquiera Polonia, que sigue empeñado en desplegar pacificadores–, la ayuda militar ha sido cuantiosa.

Dentro de los medios aportados, obviamente, por ser una gran potencia, es Estados Unidos el país que más dinero ha aportado a la defensa de Ucrania (7.600 millones de dólares), con una diferencia abismal con el segundo (Polonia, con menos de 1.000 millones). Si se frenan esos envíos masivos, probablemente el fin de la guerra esté más cerca, pues la superioridad rusa sería incuestionable, pero, ¿a qué precio? Pues seguramente con el sometimiento de muchas regiones.

Pero es que el no paralizar de inmediato los envíos tampoco saldría gratis. En palabras de Rusia, esto podría ser suficiente para desencadenar una Tercera Guerra Mundial. Nuevamente un mundo enfrentado entre dos bandos. Así lo advirtió a última hora de la jornada del lunes el propio ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

Advirtió de que el “riesgo” de que el conflicto en Ucrania sea el desencadenante de una Tercera Guerra Mundial es “real”. “El peligro es serio, es real. No se puede subestimar”, afirmó Lavrov durante una intervención en la televisión rusa en la que comparó la situación actual con la de la conocida como Crisis de los Misiles de 1962, pero recordando que, al menos, “en esa época había reglas, reglas escritas”.

EL ÚLTIMO GRAN CARA A CARA EE UU VS. URSS: LA CRISIS DE LOS MISILES DE 1962. La Crisis de los Misiles es cómo se denomina al conflicto diplomático entre los Estados Unidos, la antigua Unión Soviética y Cuba generado a raíz de la toma de conocimiento por parte de Estados Unidos de la existencia de bases de misiles nucleares de alcance medio del ejército soviético en Cuba. Fue una de las mayores crisis entre ambas potencias durante la Guerra Fría y la que más cerca estuvo de desencadenar una guerra nuclear real.

El resultado del conflicto terminó con la retirada de los misiles soviéticos de la isla, el compromiso de EE UU de no declarar la guerra a Cuba, la retirada de los misiles nucleares estadounidenses de Turquía y la creación de una línea de comunicación directa entre la Unión Soviética y EE UU a través del teléfono rojo. Esta herramienta tenía el objetivo de agilizar las conversaciones durante periodos de crisis entre ambas potencias, evitando las demoras diplomáticas y tratando de subsanar posibles malentendidos sobre la cuestión nuclear.

Esta línea directa sigue vigente en la actualidad, pero parece que nadie se atreve a dar el primer paso y levantar el teléfono. Orgullo o pereza. Sea como fuere, ni Biden ni Putin han hecho esfuerzos en los últimos días por entablar conversaciones. Aunque a comienzos del mes de marzo, sí se creó un canal telefónico entre militares estadounidenses y rusos, al que se denominó ‘línea de distensión’, y que, supuestamente, según anunció el Pentágono, solo sería usado ante emergencias.

Ni una sola vez se usó. Bueno, más allá de las pruebas. “Sabemos que funciona”, decía el portavoz del Pentágono, John Kirby, porque “cuando lo probamos, descolgaron”. Pero de igual manera que las negociaciones entre Rusia y Ucrania (comenzadas el 28 de febrero) no tienen lugar desde comienzos de mes, tampoco hay palabras con el resto del mundo.

DESDE ENTONCES LOS INTENTOS DE ENTENDIMIENTO HAN SIDO DESTRUIDOS. “Las normas de conducta (durante la Crisis de los Misiles de 1962) estaban muy claras. Estaba claro en Moscú cómo se estaba comportando Washington y Washington tenía claro cómo se estaba comportando Moscú, pero ahora quedan pocas normas”, argumentó Lavrov ante el conflicto actual en Ucrania.

Defendió que en 1962 “había un canal de comunicación en el que los dirigentes confiaban”. “Ahora no existe ese canal y nadie está intentando crearlo. Hay intentos tímidos que se han hecho en la primera fase, pero no han dado resultado”, reveló. Así, mencionó, entre otros, el tratado START –propuesto por el presidente estadounidense Ronald Reagan y firmado por George H. W. Bush y Mijaíl Gorbachov para autolimitar el número de misiles nucleares de cada superpotencia–, un “instrumento de control y no proliferación que ha quedado prácticamente destruido”.

EL KREMLIN HABÍA TRATADO CON TRUMP UN POSIBLE ACUERDO PARA que UNA GUERRA NUCLEAR NUNCA SUCEDIESE. Así las cosas, el ministro de Defensa ruso volvió a reprochar a Estados Unidos que “hayan enviado muchas armas a Ucrania a pesar de nuestras advertencias” y que hayan “azuzado su esencia rusófoba”. Y, al ser interrogado por qué estaba haciendo Moscú para evitar una Tercera Guerra Mundial, Lavrov argumentó que “Rusia ya ha hecho mucho de muchas maneras durante años”.

“Durante la administración de Trump defendimos al más alto nivel que Moscú y Washington reafirmaran la declaración de Gorbachov y Reagan de 1987 de que no puede haber vencedores en una guerra nuclear y que no debe pasar jamás. Pedimos al equipo de Trump que retomara esta declaración tan importante, importante para nuestros pueblos, pero también para el mundo entero”, explicó Lavrov. “Desgraciadamente no conseguimos convencer a nuestros colegas”, zanjó.

Finalmente, reprochó al Gobierno ucraniano que haya endurecido su postura en las negociaciones con Rusia, debido a la presión de sus aliados occidentales. “Ni Estados Unidos ni Reino Unido aconsejan a Zelenski acelerar las negociaciones, sino que le aconsejan endurecer su posición”, concluyó.