Sector ganadero: “Hay reservas para alimentar a los animales una semana”

A estas alturas es innegable que todos los sectores están sufriendo directamente las consecuencias de la guerra de Ucrania, principalmente por el encarecimiento de los costes asociados a las materias primas que emplean para la producción. Sin embargo, no a todas les está afectando por igual y los ganaderos son los que más claramente acusan la falta de reservas. “Nosotros no somos la Citröen (por poner un ejemplo), que puede parar una línea de producción por falta de piezas; a una vaca, un pollo o un conejo no podemos decirle que se quede un día sin comer”, argumenta Francisco Bello, presidente de Asociación Agraria de Galicia (Asaga).

Con este panorama en mente, y “las noticias que nos llegan, que no son buenas teniendo en cuenta que la producción de Ucrania y Rusia es muy importante para el mercado europeo”, la situación “es muy preocupante”. Así, Bello prevé que “las reservas en España pueden llegar para alimentar a los animales una semana más o menos, a partir de ahí, no van a venir materias primas por una larga temporada”. Para solventarlo, celebra que el ministro de Agricultura se haya abierto a importar las materias de países que hasta ahora estaban vetados por diferentes limitaciones, como Argentina, Brasil e incluso Estados Unidos.

TODO ES UNA CADENA Y LA SUBIDA DE COSTES PARA UNOS REPERCUTE SOBRE LOS OTROS. Pero pide que tampoco se olvide otra problemática: la escalada de los precios. El presidente de Asaga apunta a EL CORREO que “la tonelada de trigo está ahora mismo a 400 euros, cuando hace solo un mes estaba a 100”, lo que evidencia una “gran volatilidad”. El maíz también sigue subiendo y “es un riesgo tremendo dejar sin comer un día a los animales”.

Desde la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac), su director, Bruno Beade, asegura a este periódico que “nunca en la Historia de los cereales hemos experimentado unos precios tan altos”, que “ya venían de hace meses, pero que se han visto incrementados con la guerra”. Esto impide la elaboración de los piensos y “pone en serio jaque a las ganaderías que, si no pueden repercutir los precios del pienso en sus productos finales (leche, carne, huevos...), se verán obligadas al cierre, porque no podrán sobrevivir”. Por el momento todavía el coste de los precios del pienso no ha subido demasiado, pero Beade prevé que “en algún momento sí habrá que transmitir ese coste extra de los cereales para nosotros sobre nuestros productos (sobre los piensos)”.

LAS GRANDES Y MEDIANAS EXPLOTACIONES SERÁN LAS MÁS AFECTADAS. En medio de esta crisis, al contrario de lo que suele suceder en otros sectores, en el ganadero Bello cree que se verán más afectadas las grandes y medianas explotaciones. “Los pequeños productores en muchas ocasiones tienen más posibilidades de acudir a su tierra y a las reservas de forraje, pero los medianos y grandes, con muchas cabezas de ganado y poca base territorial, tienen gran dependencia de compras exteriores y, por tanto, hay más riesgo para una grande de cerdos, pollos o vacas con una determinada dimensión que para un pequeño propietario”, explica. Con todo, asegura que de esta crisis nadie se salva.

¿FALTA DE SUMINISTROS EN LOS SUPERMERCADOS? Y ante la falta de piensos y alimentos, previsiblemente, habría una reducción de la carne que llega a los supermercados, y eso, por lógica, debería hacer que esta se encareciese. Sin embargo, parece que las cosas no funcionan del todo así. “Eso es lo que dice el sentido común, pero, por suerte para el consumidor o por desgracia para nosotros, no es así, porque estamos viendo cómo los costes de producción suben día a día y muy rara vez podemos repercutirlos en los precios finales, porque estos nos los marcan los compradores, las industrias, las distribuidoras y la mayoría de las veces incumplen la ley de la cadena alimentaria, ya que estamos vendiendo por debajo del coste de producción, incumpliendo la legislación”, asegura el presidente de Asaga.

SOLUCIÓN: REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS IMPUESTOS. Por eso piden desesperadamente medidas para paliar esta situación, no solo para resolver la importación de materias primas, sino también en lo que compete a impuestos o seguridad social, estudiando alternativas para que “en un momento tan complicado como este el sector primario y productivo, que es el que da de comer a toda la población, no desaparezca”.