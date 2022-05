Ucrania no cree en un alto el fuego, quiere que los rusos se vayan del país

Leópolis (Ucrania). EFE. El Gobierno ucraniano ya no se conforma con negociar un alto el fuego con Rusia para detener momentáneamente la invasión del país, quiere que el ejército invasor abandone todo su territorio. "No nos ofrezca un alto el fuego: es imposible sin la retirada total de las tropas rusas", escribió en su cuenta de Twitter este jueves Mykhailo Podoliak, asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y uno de los integrantes del grupo negociador ucraniano. "La sociedad ucraniana no está interesada en un nuevo 'Minsk' y el regreso de la guerra en unos años. Hasta que (Rusia) esté lista para liberar completamente nuestras tierras, nuestra plataforma de negociación son las armas, las sanciones y el dinero", agregó el asesor presidencial. Con estas palabras, Podoliak se refería al protocolo de Minks, un acuerdo firmado en 2014 que trataba de poner fin al conflicto desatado en las regiones prorrusas ucranianas de Lugansk y Donetsk, en el este del país. El protocolo fue firmado en la capital bielorrusa por representantes de Rusia y de las dos regiones, autoproclamadas repúblicas independientes, además de por Ucrania. Rusia se anexionó en 2014 la península de Crimea, territorio que ha puesto bajo su administración, mientras ha persistido el conflicto separatista en Lugansk y Donetsk, que forman el Donbás, donde operan guerrillas prorrusas que son ayudadas por Moscú.