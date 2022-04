Zelenski propone a Moscú intercambiar a Medvedchuk por prisioneros de guerra

Santiago. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, propuso a Moscú intercambiar al líder del partido ucraniano prorruso Plataforma Opositora por la Vida, Viktor Medvedchuk, por niñas y niños prisioneros de guerra, en cautiverio ruso. Zelenski explicó que Medvedchuk, del que publicó este martes en sus redes sociales una fotografía en la que aparece esposado, estuvo escondido durante más de 40 días, y calificó de “simbólica” su captura.

Horas antes del habitual discurso vespertino del mandatario ucraniano, el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Ivan Bakanov, había confirmado que Medvedchuk vestía la indumentaria militar ucraniana para ocultarse entre las fuerzas nacionales, según informaron las agencias ucranianas.

En este sentido, Zelenski señaló ayer que estas acciones de disfrazarse de militar ucraniano muestran “cinismo”. “Es importante que nuestros cuerpos policiales y militares también consideren esta posibilidad (el intercambio)”, agregó el mandatario ucraniano.

Tras salir a la luz la publicación de Zelenski, el portavoz de la Presidencia ucraniana, Mijailo Podoliak, había asegurado en sus redes sociales que “hoy Medvedchuk tiene que esconderse en una prisión ucraniana para sobrevivir”. “Su vida está garantizada por una larga condena en prisión”, afirmó.

Por su parte, el Kremlin condenó la detención del opositor prorruso, que siempre se pronunció “por la paz, contra la guerra (en el Donbás que estalló en 2014), contra la ampliación del conflicto allí”, conforme aseguró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

“Si en su momento sus ideas y las ideas de su partido se hubieran tomado en cuenta o servido de base de la política estatal de Ucrania, no hubiese habido ninguna operación militar especial” ahora, añadió.

“En lo que se refiere al canje del que con tanto entusiasmo y placer comenzaron a hablar diversas personalidades en Kiev, Medvedchuk no es ciudadano de Rusia, no tienen nada que ver con la operación militar especial. Él es un político extranjero”, agregó asimismo, explicando que no saben ni si “él mismo quiere que Rusia participe de alguna manera en la solución de la situación en que se encuentra”.

El líder prorruso, aliado del presidente ruso, Vladimir Putin, estaba bajo arresto domiciliario desde hace más de un año acusado de traición. Sin embargo, a finales de febrero, poco después de la invasión rusa de Ucrania, se anunció que había escapado, según la prensa ucraniana. Las autoridades ucranianas impusieron el año pasado un paquete de sanciones contra Medvedchuk y otros políticos prorrusos, incluida su mujer, en el marco de una investigación sobre la financiación del terrorismo. Kiev informó entonces de que todos los bienes de estos opositores se encuentran sujetos a sanciones durante un periodo de tres años.

Al margen de ello, Zelenski también señaló que, pese a que ya se han conocido algunas imágenes de crímenes de guerra en ciudades como Bucha, los asesinatos en masa en Borodyanka, Gostomel, Makariv, Chernígov o en las regiones de Járkov y el Donbás, “no se han comentado todavía”.

violación múltiple. “Hay un creciente número de pruebas y otros datos oficiales de los terribles crímenes de los invasores en las zonas donde, por desgracia, pudieron entrar. Sobre la violencia de los militares rusos contra las mujeres, contra los niños. Sobre la violación múltiple”, dijo. Apuntó que las autoridades ucranianas establecerán “la verdad completa” acerca de todos estos crímenes. “No importa cuánto tiempo y esfuerzo se necesite, encontraremos a todos (los responsables)”, añadió.

Con respecto al posible uso de armas químicas durante un ataque a la ciudad portuaria de Mariúpol, denunciado por el Batallón Azov, un grupo de extrema derecha dependiente del Ministerio del Interior ucraniano, Zelenski precisó que no es posible sacar conclusiones “cien por cien” de qué tipo de sustancias eran, más aún cuando las investigaciones se producen en mitad de los combates.

“Dadas las repetidas amenazas de propaganda rusa contra el uso de armas químicas contra los defensores de Mariúpol, y teniendo en cuenta el uso repetido de municiones de fósforo por el Ejército ruso, por ejemplo, en Ucrania, el mundo debe reaccionar”, pidió. Así, Zelenski recordó que hay que “reaccionar proactivamente”, ya que estos hechos serán “una humillación para el mundo democrático”. Por ello, reiteró su petición de “multiplicar los paquetes de sanciones”.