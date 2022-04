Zelenski reprocha a Naciones Unidas poca contundencia

onu. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reprochó este martes a la comunidad internacional su escasa determinación a la hora de detener la guerra iniciada por Rusia y se preguntó dónde está la paz y la seguridad que tanto dice defender Naciones Unidas.

“¿Cuál es el propósito de esta organización? Mantener la paz y procurar que se defienda, pero la Carta de Naciones Unidas se viola ya desde el artículo uno, así que, ¿qué sentido tienen el resto?”, se preguntó Zelenski ante el Consejo de Seguridad, el cuál podría disolverse “si no pueden hacer nada aparte de hablar”.

“Existe el Consejo de Seguridad, ¿pero dónde están la paz y las garantías que tiene que ofrecer Naciones Unidas?”, insistió el presidente ucraniano, que volvió a proponer una reforma del sistema de la organización para poder hacer frente a agresiones como la sufrida en su país.

“Si seguimos así, mi país solo podrá depender de sus propias armas y no del Derecho Internacional, podrían simplemente cerrar sus puertas, si no, actúen, la Carta de Naciones Unidas tiene que activarse nuevamente, para que el veto no se convierta en un derecho a la muerte”, enfatizó. ecg