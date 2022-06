Zelenski sostiene que no le dará el sur a Rusia y que el acceso al mar Negro "será ucraniano"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado este domingo de madrugada que Ucrania no le dará el sur a Rusia y que el acceso al mar Negro será ucraniano. De regreso a Kiev después de visitar la región de Odesa, en el sur del país, y donde se ha reunido con las Fuerzas Armadas que confrontan con las tropas rusas, el mandatario ucraniano ha declarado que "no le daremos el sur a nadie, le devolveremos todo y el mar será ucraniano y seguro". "Hablé con nuestros defensores: militares, policías, Guardia Nacional, Defensa contra el Terrorismo. Su estado de ánimo es confiado, y es obvio que todos ellos no dudan de nuestra victoria", ha detallado Zelenski en su comunicado diario a la población ucraniana. Asimismo, ha agradecido a las Fuerzas Armadas de Ucrania por su servicio y por la protección del Estado ucraniano, a la vez que ha lamentado que en el frente de Ucrania ha sufrido "pérdidas importantes". "Muchas casas fueron destruidas, la logística civil se interrumpió y hay muchos problemas sociales", ha agregado Zelenski, que ha ordenado realizar "una asistencia más sistemática" a las personas que han perdido seres queridos, a la vez que ha asegurado que "todo lo destruido será restaurado". "No hay tantos misiles en Rusia como las ganas de vivir de nuestra gente", ha sentenciado. MADRID. EUROPA PRESS