Guiño a la izquierda de Sánchez con impuestazos a bancos y energéticas

Con la economía como gran protagonista, Pedro Sánchez escenificó este martes un giro a la izquierda en su primera intervención en el Debate sobre el estado de la Nación, donde anunció nuevos impuestos a las empresas energéticas y a la banca, a quienes pidió contribuir con sus beneficios a los efectos que está generando la inflación en la ciudadanía. Con este hachazo fiscal, en dos años espera recaudar 7.000 millones.

Por otra parte, comparó a la oposición con los “curanderos” por achacar a su gestión al frente del Ejecutivo la elevada inflación que padece España. Por ello criticó que se le señale a él por “prejuicios ideológicos” a través de “poderes mediáticos”. Argumentó que es “importante” conocer “las causas del diagnóstico” de la inflación, criticando que hay quienes pretenden sacar rédito de la situación actual: “El curandero no pretende curar, quiere beneficiarse”, aseguró, antes de aludir a la subida del SMI o el fomento de las energías renovables como causas que esgrimen estas personas, que aseguran que con otro Ejecutivo la inflación no se habría elevado.

El jefe del Ejecutivo señaló que el impuesto a “los grupos dominantes” del sector eléctrico, gasista y petrolero estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023. En su intervención anunció también un nuevo impuesto dirigido a “las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida del tipo de interés”. Este impuesto excepcional y temporal tendrá una duración de dos años y buscará recaudar 1.500 millones cada año.

Por otro lado, trasladó nuevas ayudas directas como la bonificación del 100% de los abonos de varios viajes para Cercanías, Rodalies y trenes de media distancia operados por Renfe, por lo que pasarán a ser gratuitos desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Profundiza así en una medida ya anunciada, incluida en el nuevo paquete anticrisis, que recogía una bonificación del 50% en los abonos mensuales. Ahora pasa a ser completamente gratuito y además se abre a otro tipo de billetes de más de un viaje.

LA INFLACIÓN, PRINCIPAL PROBLEMA. "Me voy a dejar la piel para defender a la clase media trabajadora del país", afirmó el presidente, dejando laro que el alza de los precios es el principal problema al que se enfrenta la sociedad española y por tanto el Gobierno dedicará todos sus esfuerzos a intentar paliar sus efectos. Así, reconoció que “el gran reto” que tiene España es la “inflación”, a la que calificó de “enfermedad grave” para la economía. Sánchez incidió en que "empobrece a todos" y “afecta a los colectivos más vulnerables”. “Soy plenamente consciente de las dificultades cotidianas de la mayoría de la gente. Sé que el salario cada vez da para menos, que cuesta llegar a fin de mes, que la cesta de la compra cada vez es más cara. Me hago cargo”.

Sin embargo, advirtió de que no existe una "solución mágica" para tumbar la inflación, aunque hay muchas cosas que hacer y que el Gobierno va “a por todas”. Señaló que no se puede “predecir el futuro”, aunque la situación de los próximos meses dependerá en gran medida de la evolución de la guerra en Ucrania. Asimismo querido dejar claro que la inflación no es un mal “endémico de nuestro país” sino que afecta a todo el Planeta y en concreto, según ha indicado, está aumentando bruscamente en el 75% de las economías desarrolladas.

Indicó que la única verdad es que nadie tiene una respuesta segura a lo que va a ocurrir próximamente y hay muchas incógnitas, que dependerán de lo que dure la guerra y de como evolucionen la economía de China, Estados Unidos y Alemania. “No podemos descartar nada", advirtió Sánchez, sobre todo si Putin, decide cortar el gas a Europa y el continente puede sufrir, por tanto, restricciones de energía que impacten en la economía europea y española. No obstante, mencionó “proyecciones” de expertos que pronostican que a final de año la inflación se ubicará en el 6 por ciento.

VIVIEnDA PÚBLICA Y MÁS BECAS. El jefe del Ejecutivo anunció también que se desbloqueará “de manera inmediata” la 'Operación Campamento' para la construcción de hasta 12.000 viviendas en Madrid, de las que el 60% serán públicas. A renglón seguido dio a conocer una beca complementaria de 100 euros mensuales para los jóvenes a partir de 16 años que estén recibiendo una beca en estos momentos. Así, indicó que la recibirán al rededor de un millón de alumnos que recibirán entre septiembre y diciembre con el objetivo de que nadie abandone sus estudios por motivos económicos.

Sánchez hizo hincapié en que su Gobierno busca salir de esta crisis de una forma opuesta a como lo hizo la derecha cuando gobernaba en la anterior crisis financiera de 2008. Así, indicó que en se momento la sociedad padeció “precariedad e incertidumbre” por la “codicia de unos pocos” y por la ceguera de la “supuesta ortodoxia” económica, que según ha alertado, “vuelve a sonar en los cenáculos conservadores” que, según ha indicado, exigen sacrificios para todos excepto para la minoría privilegiada que representan.

El debate sobre el estado de la nación, que se instauró en 1983 con el primer gobierno socialista de Felipe Gonzñalez, cumple su 26 aniversario, ya que aunque debería celebrarse todos los años, las circunstancias electorales y la pandemia lo impidieron y la última cita fue en 2015 con el gobierno de Mariano Rajoy.