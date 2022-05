Hallados más de 50 militares ucranianos en una fosa común en Mariúpol

En lo que un día fue la ciudad de Mariúpol, de la que ahora ya no queda prácticamente nada más allá de cenizas, no dejan de aparecer fosas comunes. Si la masacre de Bucha conmocionó al mundo, parece que no era la única que estaba sucediendo en territorio ucraniano.

Así, después de que el alcalde de la ciudad portuaria, Vadym Boichenko, denunciase la existencia de una enorme fosa común en la que podían estar almacenados más de 3.000 cuerpos de civiles, parece que siguen apareciendo este tipo de enterramientos, pero de menor tamaño.

Este mismo sábado las fuerzas prorrusas de la autoproclamada República Popular de Donetsk fueron las que anunciaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de 52 militares ucranianos en la ciudad de Mariúpol.

El jefe de la Oficina de Examen Médico Forense del Ministerio de Salud de la República Popular de Donetsk, Dimitri Kalashnikov, precisó que la fosa fue hallada en el parque cerca del estadio Metallurg, en el centro mismo de la ciudad costera.

La fosa se trataría de una trinchera de un metro y medio de ancho y nada menos que 50 metros de largo, y contiene los cuerpos apilados unos encima de otros, algunos de ellos en bolsas.

Hasta el momento han podido recuperarse 14 cuerpos y se espera que, a lo largo de este fin de semana, los especialistas continúen con las tareas de recuperación, según declaraciones recogidas por las agencias de noticias rusas.

El objetivo en estos momentos del Kremlin es volver a reconstruir la ciudad, ya bajo su control, para convertirla en el punto estratégico de comunicación terrestre con la península de Crimea.