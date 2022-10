Iceta dice que el delito de sedición será modificado cuando se constituya una mayoría parlamentaria

Barcelona. El ministro de Cultura, Miquel Iceta, reafirmó este lunes el compromiso del Gobierno de “ajustar” el Código Penal a la legislación de otros países europeos y modificar el delito de sedición cuando haya una mayoría parlamentaria, pero lo desvinculó de la negociación de los Presupuestos.

Preguntado en una visita a una oficina de Correos en Barcelona por si el Gobierno se abre a reducir a la mitad la pena por sedición, dijo: “El Gobierno lo que hace es lo que hizo el presidente del Gobierno, que es reafirmar el compromiso de ajustar nuestra legislación a la de los países europeos”. “Esto es a lo que nos hemos comprometido y cuando tengamos una mayoría parlamentaria que le dé apoyo, así lo haremos”, remarcó.

Preguntado por si la reforma está vinculada a la negociación de los Presupuestos, ha dicho que no y ha parafraseado al primer secretario del PSC, Salvador Illa, que “no se pueden mezclar libretas”. Explicó que él contempla la posibilidad de reformar el Código Penal desde 2017: “No es que no hubiera Presupuestos, es que no estábamos ni en el Gobierno”. EP