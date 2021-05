Igea, líder crítico de Cs, pide reflexión y asumir responsabilidades

Madrid. El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea (Cs), quien lideró la corriente crítica con la dirección de la formación naranja frente a Inés Arrimadas, asegura que los comicios en Madrid infligieron un "durísimo castigo" a sus siglas, por lo que pidió “reflexión” y la asunción de responsabilidades.

“No es razonable buscar responsabilidades fuera. El partido tiene que asumir sus responsabilidades en función de las decisiones que toma”, expresó tras el Consejo de Gobierno autonómico, reflexionando que el mensaje que dieron las urnas es que “no se puede tejer alianzas con un Gobierno que se salta todos los pilares esenciales de la democracia liberal”.

No se entiende la equidistancia. Según Igea, es “muy probable” que el votante liberal no haya entendido que Cs mantuviese una posición de equidistancia ante este Gobierno que “utiliza el Ministerio del Interior y a la Fiscalía y que es capaz de intentar asaltar el Poder Judicial y que utiliza la mentira como arma esencial”. Por ello, quien liderara el sector crítico de Cs frente a la dirección, reclamó a su formación que asuma las responsabilidades, ya que “lo que no se puede hacer es responsabilizar a los votantes, porque estos siempre llevan la razón”. e.p.