Insta Fiscalía a confirmar las condenas de los ERE porque eran conscientes de la ilegalidad existente

JUSTICIA La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) denunció las “excusas” de los condenados por los ERE “tratando de eludir su responsabilidad”, ya que “todos los responsables de la Junta de Andalucía eran conscientes de lo que estaba sucediendo con los ERE”, que “no eran “irregularidades sino patentes ilegalidades”.

Ésta es una de las principales conclusiones del informe que los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar expusieron este jueves en la vista pública ante la Sala de lo Penal del Supremo para revisar la sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre la pieza política de los ERE.

Prieto denunció que “todos ellos eran absolutamente conscientes de lo que estaba sucediendo, la ayuda se concedía sin fiscalización, de que esa partida no era correcta ni adecuada”.

Así, ni uno solo de los más de doscientos expedientes que obran en la causa cumplieron uno solo de los requisitos sujetos a la subvención, ya que “no existió procedimiento” y los “expedientes no estaban en el sistema informático”, sino que “estaban en un limbo”.

El fiscal relató el recorrido de la ayudas: “No había ningún tipo de documentación, se limitaban a pagar, no había casi ni una sola resolución, no consta solicitud, no se aporta presupuesto desglosado, no se aporta declaración responsable, no se aporta memoria que acredite razones de interés social, no consta autorización de concesiones por parte del Consejo de Gobierno”.

Como tampoco -continuó- había bases reguladoras de las ayudas ni publicidad, por lo que “era inviable que cualquier peticionario pudiera acceder a las ayudas”, hasta el punto de que “se privó de acceder a las ayudas un importante número de empresas en crisis, que no llegaron a enterarse de que existían”, añadió el otro fiscal Rafael Escobar. Y aun así, afirmó Prieto, “ninguno de los responsables hizo caso a los informes adiciones de la Intervención”. efe