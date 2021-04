Irlanda del Norte vive otra noche de disturbios con la policía

Londres. Belfast registró en las últimas horas su octava noche de disturbios, aunque de menor intensidad que días precedentes, protagonizados por manifestantes que se enfrentaron con cócteles molotov y piedras a policías antidisturbios. Un coche fue calcinado por los alborotadores y lanzado contra efectivos de la de la policía autónoma de Irlanda del Norte en la zona probritánica de Tiger’s Bay, en el norte de la capital norirlandesa, donde se produjeron la mayoría de enfrentamientos. También se registraron incidentes esporádicos en el área de New Lodge, también en el norte de Belfast, según los medios norirlandeses. El superintendente de la PSNI, Muir Clarke, pidió a través de un mensaje en Twitter, “calma” en la zona y reclamó que “cualquiera que tenga influencia sobre las comunidades la use para asegurarse de que los jóvenes no caen en la criminalidad y se mantienen sanos y salvos”. EFE