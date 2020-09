Italia mantiene inmovilizado dentro del puerto de Palermo el barco de rescate ‘Sea Watch 4’

Roma. Las autoridades italianas mantienen inmovilizado desde el sábado en el puerto de Palermo, en Sicilia, el barco de rescate Sea Watch 4 que operan las ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) y Sea Watch, lo que convierte a la embarcación en la quinta que ha seguido esta suerte en los últimos cinco meses. En su última misión, el barco rescató a 354 personas (227 hombres y 98 menores no acompañados, mujeres y niños). Según ha denunciado MSF en un comunicado, la decisión de las autoridades italianas “es de lo más reprensible dado que el barco recibió instrucciones de las autoridades maltesas de subir a bordo a más personas del barco de rescate Louise Michel, que no podía mantener a las más de 200 personas que había rescatado. Según explicó la jefa de operaciones de Búsqueda y Rescate de MSF, Ellen van der Velden, las autoridades italianas llevaron a cabo una inspección de once horas el sábado, una vez el barco arribó a puerto, de la que “salieron con infracciones suficientes para evitar que el bardo partiera del puerto de Palermo. Se nos critica por tener demasiados chalecos salvavidas a bordo...”, denunciaron ayer. EFE