Iturgaiz denuncia “el acelerón” vasco hacia la autodeterminación

Bilbao. El presidente del Partido Popular del País Vasco, Carlos Iturgaiz, denunció que “el pacto presupuestario PNV-PSE-Bildu, de este nuevo tripartito, pronto lo sufriremos en política penitenciaria, en la nueva política educativa y en el acelerón del nuevo estatuto hacia la autodeterminación”, por lo que anunció que su partido se opondrá a ello con “todas sus fuerzas”.

Iturgaiz hizo estas manifestaciones durante la clausura este mediodía del XXIII congreso de Nuevas Generaciones del País Vasco celebrado en Bilbao este sábado.

En dicha cita resultó elegido Pablo Gómez de Guadalupe como nuevo presidente de la formación juvenil, con el 90,3% de los votos.

En su intervención, el líder de los populares vascos subrayó que le preocupan ahora más los “blanqueadores que los blanqueados”. “Bildu ya sabemos que lo que tiene de legal, lo tiene de antidemocrático, y resulta del todo imposible que con sus acciones y declaraciones supere la prueba del algodón democrático”, constató.

No obstante, advirtió de que “los blanqueadores son los que están en una carrera frenética de coleguear con el brazo político de ETA para obtener sus favores políticos”. “Los socialistas abren sus puertas para conformar mayorías del frente de izquierdas. El PNV pacta con Bildu para acordar más nacionalismo obligatorio, en educación, en euskera, y para conseguir juntos un nuevo Estatus vasco que defenestre el de Gernika, y sea el trampolín del derecho a decidir y de la autodeterminación”, relató.

Por ello, manifestó que todos los partidos vascos “salvo el PP, son muletas de Bildu y les da igual que no condenen el terrorismo, el acoso que, por ejemplo”, sufrieron muchos de los jóvenes militantes del PP.

“Esa condición no es importante para el PNV. No es relevante tampoco para el PSE, así que el PP es el único partido garante de la defensa constitucional y estatutaria, y no pactará ni negociará ni dialogará jamás con el brazo político de una banda terrorista”, aseguró.

El acto contó también con las intervenciones del vicesecretario de participación nacional del PP, Jaime Olano, y de la presidenta nacional de Nuevas Generaciones Beatriz Fanjul, entre otros. EFE