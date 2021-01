Jennifer López utiliza el español para recitar su juramento de lealtad

tras interpretar el himno lady gaga La cantante y actriz Jennifer López utilizó ayer el español en la ceremonia de investidura, y recitó la parte final del juramento de lealtad en este idioma.

“Una nación, bajo un Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”, recitó J-Lo al cierre de su actuación, en la que interpretó This land is your land (Esta tierra es tu tierra), compuesta por Woody Guthrie y convertida en un himno nacional, patriótico y antifascista.

Jennifer López, neoyorquina de orígenes puertorriqueños, fue una de las artistas invitadas a la ceremonia de investidura de Joe Biden en las escalinatas de la fachada oeste del Capitolio.

La cantante, que por primera vez incluyó el español en esta pomposa ceremonia, estuvo acompañada por su esposo, el exjugador de béisbol Álex Rodríguez, de ascendencia dominicana.

Lady Gaga, que interpretó el himno nacional, y Garth Brooks, que cantó Amazing grace, fueron otros de los artistas invitados al acto de investidura del nuevo inquilino de la Casa Blanca, que transcurrió frente a una pequeña audiencia de invitados y sin las tradicionales multitudes de otros años debido a la pandemia del coronavirus y a la mayor seguridad tras el asalto al Capitolio del 6 de enero. efe