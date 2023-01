Juan Carlos I, con Vargas Llosa en la Academia Francesa

Barcelona. Juan Carlos I ha comunicado a Mario Vargas Llosa que asistirá al acto que solemnizará su entrada en la Academia Francesa. Según publicó ayer El País, el exjefe de Estado ha trasladado al escritor peruano que acepta su invitación a la ceremonia que se realizará el 9 de febrero en la sede del Instituto de Francia, en un palacio en el centro de París.

El rey emérito vive en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) desde agosto de 2020, cuando, tras negociarlo con su hijo, Felipe VI, y el Gobierno, decidió dejar España para intentar contener la crisis de imagen de la monarquía. La operación acordada a tres bandas llegó después de meses de informaciones sobre su fortuna oculta.

“Siempre ha sido muy cariñoso conmigo. En las recepciones, en actos oficiales... Así que yo pensé que, como está de capa caída, de repente esta invitación le venía bien», afirma Vargas Llosa a El País. Según el escritor, le respondió que estaba “encantado” con la invitación y que acudirá al acto con su hija Cristina. El premio Nobel añade que es un “gesto de pura simpatía” tras algunos contactos en las últimas décadas. “Yo no tengo relación con el rey, ni hablo con él, ni nos vemos. Los reyes no tienen amigos, tienen súbditos. Por eso digo que, en la medida en que un rey pudiese tenerlos, yo sería uno de ellos. Y como está de capa caída, me acuerdo de él”.

De los desplazamientos que está haciendo Juan Carlos I en su vida emiratí no hay información oficial. La Zarzuela apenas quiere comentar nada de sus actividades.