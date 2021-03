JxCat alarga la negociación frenando el paso a Aragonès

···La viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, reprochó al candidato de ERC, Pere Aragonès, que negocie con Junts que la presidencia esté “tutelada” por Carles Puigdemont a través del Consejo por la República (CxR). “El Consejo por la República no es nada, es un artefacto hecho a medida del señor Carles Puigdemont donde se reúnen, y creo que no de forma muy pacífica, diferentes facciones del independentismo. Para nosotros no tiene ningún reconocimiento”, sentenció en la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección de los socialistas catalanes de ayer. Lamentó el “espectáculo poco edificante” que, en su opinión, se vivió en el Parlament el viernes durante la primera sesión del debate de investidura del candidato de ERC, que no salió adelante por la abstención de Junts. “Tenemos el país paralizado desde hace muchos meses y parece que los responsables de que todo esto se desbloquee no tienen prisa alguna”, deploró.