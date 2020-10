JxCat decide abogar por el desgaste del Estado usando la confrontación

Barcelona. JxCat culminó ayer su proceso congresual con la aprobación de sus ponencias, en las que se abraza la estrategia de la “confrontación” con el Estado, y con un llamamiento del expresident Carles Puigdemont a superar la “barrera” del 50 por ciento de votos independentistas en las próximas elecciones catalanas.

Fueron casi dos meses y medio de un proceso congresual atípico, en el que todas las intervenciones y votaciones -desde el acto fundacional del 25 de julio y la elección de los cargos dirigentes en agosto, hasta la clausura de ayer- fueron telemáticas debido a la pandemia.

Puigdemont, presidente de JxCat, fue el encargado de cerrar el congreso por videoconferencia, con un llamamiento a las bases independentistas a “no perder la paciencia” y perseverar hasta conseguir el objetivo de la independencia de Cataluña, sin plantearse “recular” aunque el camino sea “duro”.

En consonancia con las apelaciones de los últimos días desde JxCat a convertir las próximas elecciones catalanas en un plebiscito sobre la independencia, Puigdemont llamó a superar la barrera del 50 % de los votos a partidos independentistas y romper así el techo del 48 % que hasta ahora han sumado Junts, ERC y la CUP.

“No tenemos miedo a ganar, no tenemos miedo a superar el 50 %, es positivo, es muy bueno. No podremos dar grandes saltos si no superamos una barrera que hemos convenido a decir que es muy importante para hacer política”, recalcó.

Antes intervino la vicepresidenta y portavoz de JxCat, Elsa Artadi, que defendió responder a la “represión” del Estado con una “confrontación inteligente”, sin renunciar a “las herramientas de la unilateralidad”. efe