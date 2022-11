El mundo contuvo la respiración en la noche del martes cuando desde Polonia se informaba de la muerte de dos personas en la localidad de Przewodow, en la provincia de Lublin, cerca de la frontera con Ucrania, tras el presunto impacto de dos cohetes perdidos. La posible implicación de Rusia en este episodio abría un nuevo escenario tan desconocido como inquietante, al haberse tratado del primer impacto directo contra un miembro de la OTAN desde el estallido de la guerra en Ucrania. Por otra parte, el incidente se producía en una jornada en la que Rusia lanzó una nueva oleada de ataques sobre el territorio occidental de Ucrania, siendo ciudades como la propia Kiev o Leópolis el escenario de intensas ofensivas cuyo objetivo principal eran las infraestructuras energéticas.

La noticia agitó por completo unos medios de comunicación en los que reinaba la confusión y donde la pregunta más repetida era acerca de autoría del ataque y si se trataba de Rusia o no. El Kremlin se apresuró en negar su implicación en los hechos y el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, convocó al Comité de Seguridad Nacional y Defensa del Consejo de Ministros de carácter extraordinario para abordar la situación, dirigiéndose posteriormente a una ciudadanía a la que pidió “calma y prudencia”. “En estos momentos difíciles, debemos mostrar a los polacos unidad y que entendemos de que se trata de una cuestión de Estado”, afirmó este.

Polonia no se mojó y evitó señalar a Rusia inicialmente, al igual que Estados Unidos, mientras que Ucrania y los países bálticos no dudaron en apuntar a Moscú por lo sucedido. Incluso el propio presidente ucraniano,Volodimir Zelenski, hablaba directamente de un”ataque con misiles rusos” sobre Polonia. Curiosamente, el incidente sorprendía a parte de los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en Bali, en el marco de la cumbre del G20, haciendo que las reuniones y las llamadas fuesen constantes. Los países reiteraron su respaldo total a Ucrania y sus críticas a la ofensiva rusa, pero mostrándose siempre muy prudentes en cuanto a lo que supondría elevar la tensión política hasta umbrales aún no alcanzados.

En medio de esta cumbre, en la jornada de ayer, el presidente Joe Biden mantenía una reunión de urgencia con los líderes de varios países aliados para abordar este episodio. En la mesa se sentaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; el presidente francés, Emmanuel Macron; el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el canciller alemán, Olaf Scholz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte; y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida.

“Hemos acordado apoyar la investigación de Polonia sobre la explosión en la zona rural de Polonia, cerca de la frontera ucraniana, y voy a asegurarme de que averiguamos exactamente lo que ha pasado. Nuestra empatía simplemente va a aparentemente dos personas que murieron y luego vamos a determinar colectivamente nuestro siguiente paso mientras investigamos”, afirmó el presidente estadounidense, quien también recalcó la “total unanimidad” entre los presentes en la mencionada reunión para que se lleve a cabo una investigación que esclarezca lo sucedido.

Sánchez, cauteloso. Por su parte, el resto de líderes se pronunciaron en esta misma línea. El canciller alemán, Olaf Scholz, apotó por “esclarecer de manera exhaustiva”, cómo se produjo la explosión”. El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, abogó por “establecer los hechos” antes de ir más allá. También la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, declaró que es momento de “verificar los hechos y considerar los próximos pasos”, añadiendo que lo sucedido es “una confirmación de la gravedad y las consecuencias de la agresión rusa contra Ucrania”.

Por su parte, el presidente español Pedro Sánchez quiso mostrarse “cauteloso” a la espera de que conocer los resultados de la investigación en curso, señalando a su vez que esta es la postura acordada por los miembros del G7 y la OTAN reunidos en Bali. De igual forma, Sánchez dijo haber contactado con el primer ministro polaco, al que transmitió “todo el apoyo y la solidaridad de España. Permanecemos unidos por la paz”.

PRUDENCIA. Los mensajes de prudencia de los diferentes líderes fueron encaminados hacia rebajar una tensión que, en un contexto tan delicado como el actual, amenazaba con escalar hacia un conflicto de proporciones tan devastadoras como inimaginables. Con todo, las principales potencias volvieron a transmitir una imagen de unidad y repulsa hacia las acciones de una Rusia que ha recrudecido sus ataques contra la vecina Ucrania, un factor que los propios socios vinculan a este incidente. Las primeras pesquisas, que parecen exculpar a Moscú por lo sucedido, han ayudado también en buena medida a calmar la situación pero la Alianza permanece ahora vigilante consciente de que la escalada en las hostilidades podría desembocar en otro hecho de esta naturaleza.