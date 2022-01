La crisis económica repite como primer problema de España y el Covid sube al segundo puesto en plena ola Ómicron

La crisis económica se mantiene como primer problema nacional en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de enero, mientras que, aupado por la ola de contagios provocada por la variante ómicron, el coronavirus asciende a la segunda posición. En concreto, los problemas económicos son mencionados en un 34,5% de los cuestionarios, dos décimas menos que en el mes anterior, mientras que el Covid figura en el 32,7% de los mismos, subiendo 2,3 puntos respecto a diciembre.

Se coloca así como segunda preocupación nacional, una posición que no ocupaba desde el pasado mes de mayo, si bien entonces aparecía mencionada como un problema en el 41,6% de las encuestas. El ascenso del coronavirus hace caer al paro a la tercera plaza del ranking, con un 32,2%, cinco puntos menos que en el barómetro anterior.

TERCERA DOSIS DE LA VACUNA. Un 97 por ciento de la población española afirma estar vacunado contra la Covid-19, sin embargo no todos tienen la pauta completa, el 51 por ciento tendría dos dosis y hasta el 41,7 por ciento habría recibido la tercera dosis o dosis de refuerzo, según el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), del que se desprende que hasta el 84,5 por ciento de la población está a favor de recibir todas las dosis pautadas. Hasta un 3,7 por ciento ha afirmado no estar vacunado y, de ellos, el 64 por ciento no está dispuesto a vacunarse; los motivos, se mantienen los mismos que en anteriores encuestas: el 27,3 por ciento no se fía de estas vacunas; el 11 por ciento no cree que sean eficaces y hasta un 10 por ciento no lo hace por miedo a que tengan riesgos para la salud/efectos secundarios-colaterales.

Por otro lado, en este primer Barómetro del año 2022, baja dos puntos la población a favor de la vacunación obligatoria de la Covid-19 (50%), mientras que un 24 por ciento cree que habría que obligar a vacunarse al personal sanitario, al personal que trabaja en las residencias de personas mayores, y a los que tienen relaciones profesionales directas con el público en general; y un 22 por ciento rechaza la vacunación obligatoria en cualquier caso.

Las mujeres (52%) están más a favor de obligar la vacunación, mientras que son los mayores de 65 años (64%) lo que están también más a favor; les siguen los de 55 a 64 años (56,8%) y los de 45 a 54años (49%), lo que están más en contra de la obligatoriedad son los de 25 a 34 años (35,2%). La encuesta, realizada del 3 al 14 de enero sobre una muestra de 3.777 personas, vuelve a preguntar por la vacunación pediátrica de la Covid-19. De los que tienen hijos de entre 5 y 11 años el 50 por ciento afirma que ya les ha vacunado, mientras de los que no lo han hecho el 65,7 por ciento consentirá que se les administre dicha inyección. EP