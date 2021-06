La derecha a muerte: vía judicial por los indultos del ‘procés’

PP, Cs y Vox se preparan para la batalla judicial contra los indultos de los presos del 1-O, mientras aumenta el tono del ataque político contra la excarcelación ya consumada, en una batalla que Pablo Casado se llevó ayer a Bruselas, donde también estaba Pedro Sánchez participando en una cumbre de la UE.

Ciudadanos dio el paso, al presentar Inés Arrimadas un recurso ante el Tribunal Supremo a título personal, junto al actual portavoz naranja en Cataluña, y José María Espejo, diputados del Parlament en 2017 y, por tanto, “perjudicados directos”, como argumentaron en el recurso, admitido a trámite.

Aparte, pidieron medidas cautelares para que los nueve indultados vuelvan ya a prisión, mientras se resuelve el procedimiento, informa Efe.

Desde Bruselas, Pablo Casado, que el miércoles reclamó la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones a modo de plebiscito sobre los indultos, advirtió en la cumbre del Partido Popular Europeo que si se da “carta blanca” al independentismo en España, otros países europeos tendrán un problema.

Sobre el recurso, el PP está estudiando los argumentos jurídicos para sostenerlo y barajando que el requisito de “legitimación” para interponerlo no sólo contemple la alegación de Casado como perjudicado directo al haber sido señalado por los CDR, sino también otras opciones.

El líder de Vox, Santiago Abascal, también se presentó ante el Supremo, pero sin explicar el contenido del recurso, aunque por lo que habían contado, basan su legitimidad en haber sido acusación popular en la causa del procés, y se van a querellar contra todos los ministros.

Abascal acusó a Sánchez de haber cometido “un acto de corrupción” con la aprobación de los indultos y de haber dado “una puñalada por la espalda” al rey.

La ofensiva del PP contra los indultos tuvo ayer otros frentes, uno de ellos, en la recogida de firmas frente al Congreso contra esta medida de gracia, que esperan llegar al medio millón este fin de semana, sumando una reivindicación más, la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones generales.

Desde Galicia, el presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo que los indultos han hecho que ésta sea “una mala semana para el estado de derecho, una mala semana para la democracia, y probablemente sea la peor semana de los cuarenta años de la Constitución española”.

Consideró que el Gobierno se ha equivocado al indultar a los líderes del procés, apelando a “razones de utilidad pública”, ya que “no hay grandeza en romper la ley, no hay reconciliación en la rendición del Estado y no hay y no puede haber perdón en la humillación de las instituciones”.

Mientras los nueve condenados mantienen sus reclamaciones de amnistía e independencia, desde el Ejecutivo, Sánchez se limitó a pedir “concordia” a todas las fuerzas políticas y territorios.

La portavoz, María Jesús Montero, fue más allá al pedirles que reconduzcan su discurso en favor del diálogo y la convivencia.

Otra cuestión que desde el Ejecutivo se ha dejado clara, en este caso por parte del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, es que “bajo ningún concepto” contemplan conceder un “indulto anticipado” al expresidente Carles Puigdemont, huido de la justicia.

Otras fuerzas nacionalistas opinaron que los indultos son un buen punto de partida, como el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, pero aconsejó actuar con “gradualidad” en este escenario difícil.

Un escenario en el que también ha entrado la CEE, al pedir a todas las partes involucradas que abandonen las “actitudes inamovibles”.