La etarra Miren Zaldúa alega que cuando fueron asesinados los ertzainas de Beasain no estaba allí

Madrid. La ex miembro de ETA Miren Zaldúa ha declarado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea que cuando se produjo el atentado que acabó con la vida de dos ertzainas en Beasain (Guipúzcoa) el 23 de noviembre de 2001 ella estaba en otro lugar, negando con ello su presunta participación en este atentado. Zaldúa ha comparecido ante el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 como imputada por la muerte de los ertzainas Ana Isabel Arostegui y Francisco Mijangos Martínez, a quienes dispararon a “bocajarro” dos personas que se les acercaron por “detrás”, conforme al relato judicial. Fuentes presentes en la declaración han indicado a Europa Press que Zaldúa ha negado su participación en estos hechos, aseverando que en el día y la hora en que tuvo lugar este atentado ella se encontraba en un hospital visitando a una prima suya que había dado a luz. Gadea también había citado al ex jefe de ETA Mikel Carrera Sarobe pero no ha comparecido al estar encarcelado en Francia y aún no se ha emitido la orden europea correspondiente para que pueda declarar por este asunto. e. press