La familia de Canet pide mantener la convivencia

Polémica La familia de Canet de Mar (Barcelona) a la que los tribunales reconocieron el derecho de su hijo a recibir un 25 % de las clases en castellano expresó su agradecimiento por los apoyos recibidos, mientras hizo un llamamiento a mantener la convivencia y aseguró que no apoya ninguna de las movilizaciones relacionadas con su caso.

En una carta divulgada este lunes, ante la polémica generada en el ámbito educativo y político a raíz de su petición, y en la que alterna el catalán y el castellano, la familia advierte no obstante de que, “con el nudo todavía en la garganta, hemos llegado a la siguiente conclusión: hay que dejar de tragar y tragar y tenemos que ser capaces de ser valientes para decir lo que uno piensa, levantarse para hacerlo y reclamar democráticamente nuestros derechos”. “Es tiempo de construir una escuela de todos, inclusiva de verdad”, señala en la misiva, que concluye con la frase de una canción de Bob Marley: Stand up for your rights (Levántate por tus derechos/ Aixeca’t pels teus drets).

La familia dice haber notado “el sentimiento de solidaridad de mucha gente de Cataluña y del resto de España”, pero solicita “a todo el mundo que mantenga la serenidad y las reglas que facilitan la convivencia” y “por eso, en estos momentos, nuestra familia no apoya ninguna movilización que se convoque relacionada con su caso”.

“No es nuestro interés irrumpir en la escena pública. Por ello pedimos que se respete nuestra voluntad de no convertirnos en un elemento mediático”, subraya la familia, que no obstante asegura que “el Govern -y no sólo él- miente cuando explica que el modelo legal en Cataluña es el de inmersión lingüística”, lo que califica de “falso”.

En este sentido, recuerda que los tribunales “han dicho que cuando hay dos lenguas cooficiales la enseñanza debe impartirse de forma vehicular en un mínimo del 25 % para cada una de las dos y el resto debe repartirse en función de la realidad sociolingüística del centro o la presencia de otras lenguas extranjeras”.

“Así debe hacerse en todo el sistema educativo de Cataluña desde noviembre de este año, después de que una sentencia del TSJC lo estableciera definitivamente”, añade dicha carta escrita por la familia. efe