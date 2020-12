La Fiscalía continúa

···El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remitió ayer a la Casa Real ante la posibilidad de que el rey Juan Carlos pueda regresar a España estas navidades, pero sugirió que no ve ningún problema para ello y que tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano español. Al plantearle si don Juan Carlos podría regresar en Navidad y si eso podría afectar a la imagen de la corona, se remitió a Zarzuela, pero recordó que no tiene ninguna causa abierta por la Justicia y que él mismo, al anunciar que salía de España, dijo que volvería si se requería su presencia. En este contexto, subrayó que el exjefe del Estado no tiene ni más ni menos obligaciones y derechos que otros ciudadanos, apreciación que hizo ante las declaraciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en las que dijo que no es un ciudadano más ante la ley. El presidente del PP, Pablo Casado, salió en defensa del rey emérito asegurando que “me quedo con el legado del rey don Juan Carlos, por la democracia, por la transición y como artífice del período constituyente”.