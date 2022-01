La hija de una residente de Moncada: "La evacuación fue visto y no visto, entraban a pecho descubierto"

VALENCIA. EP. La hija de una anciana de 90 años usuaria de la residencia de Moncada (Valencia) donde esta madrugada un incendio ha acabado con la vida de seis residentes y ha provocado la asistencia de otros 15, ha explicado que se desplazó al lugar al ver las ambulancias, Guardia Civil y Policía, y pudo ver los trabajos de evacuación: "Fue visto y no visto, entraban a pecho descubierto, había humo y los pobres se olvidaban de su vida para salvar otras". Así lo ha indicado a los medios en las puertas del centro, donde está su madre, de 90 años, que sufre demencia y que se encuentra bien "gracias a Dios". "Nos han dicho que van a bajar a desayunar", ha señalado esta vecina de Moncada, que vio los efectivos de emergencias y pensó, inicialmente, que pasaba algo en el colegio pero después se acercó hasta la residencia al ver que realmente era allí.

Y se quedó esperando en la esquina. "Iban todos como locos", ha indicado, y ha añadido que fue difícil rescatar a los usuarios porque son personas que presentan problemas. La mujer ha alabado la labor de los efectivos y de "toda la contornada": "No me imaginaba que la gente corriera tanto, entraban a pecho descubierto", ha dicho, y ha afirmado estar "un poco más tranquila, pero la noche esta no la olvidaré en la vida". Otra joven que tiene a un familiar en el centro ha comprobado que también se encuentra bien. Según ha explicado, las familias recibieron un correo electrónico para informar de lo que ha ocurrido y han llamado para conocer más detalles. En su caso, desconocen si a su familiar la tuvieron que evacuar no pero saben que está bien. No obstante, ha recalcado: "Hasta que hablemos con ellos, el susto en el cuerpo lo llevas".

Otra familiar ha relatado han pasado nervios hasta saber que su abuela se encuentra bien. Ella también vio los movimientos de los servicios de emergencia y, en su caso, su madre se acercó al centro pero no le pudieron dar detalles. "Que se fueran a casa y les llamarían", explica que les pidieron. La joven, que lamenta lo que ha sucedido a las víctimas y compañeros de su abuela, explica que su madre se quedó esperando a ver si podía verla salir. Ahora, según señala, no les dejan verles, pero entiende que es "para no provocarles mas de lo que pasó anoche".

CADENA PARA SACAR A LOS RESIDENTES. El concejal de Seguridad Ciudadana y coordinador de Protección Civil en el Ayuntamiento de Moncada, Martín Pérez Aranda, ha afirmado que la intervención en la residencia incendiada de la localidad fue “rápida y desesperante”: “Tuvimos que actuar rápidamente haciendo una cadena para sacar a los residentes encamados”, en una actuación que se decidió “en 30 segundos”. Pérez Aranda, en declaraciones en el 24 Horas de RTVE recogidas por Europa Press y en atención a los medios en la propia localidad, ha afirmado que, tras originarse el fuego, se trasladaron hasta el lugar indicado varias dotaciones de Policía Local de varios municipios, Guardia Civil de la demarcación y Bomberos de cuatro parques para actuar lo más rápido posible.

El edil ha detallado lo que fueron los primeros momentos al llegar al centro, en el que no sabían si las cien plazas de que dispone estaban todas ocupadas. Al final, eran 70. “La gravedad era que el tiempo vuela y se necesitaban efectivos porque teníamos que evacuar y no se sabía la situación”. De hecho, ha indicado que los bomberos les trasladaron que las dos plantas estaban llenas de humo, “inaccesibles”, y una auxiliar les comunicó que todos los residentes de esa parte estaban encamados y con oxígeno.

“Había que evacuar como fuera; en 30 segundos nos coordinamos, hicimos una cadena humana con un bombero por delante y fuimos habitación por habitación ir sacándolos y bajando a la planta sótano” para que los medios sanitarios realizaran el triaje según el estado de los heridos. De la recepción cogieron el número de camas y el nombre de usuarios “para no dejar a nadie”. “Esa fue la prioridad”, ha resumido.

38 RESCATADOS. Con la cadena realizada sacaron a los residentes directamente con las camas, y en el hall de las plantas los sentaron en sillas y sillas de ruedas para bajarlos por las escaleras mientras iban contando. En total, rescataron a 38 y se dieron cuenta de que faltaban dos. Una vez con ventiladores se disipó el humo y pudieron volver a entrar, localizaron a los dos usuarios restantes en la habitación donde se cree que empezó el fuego. Todos los ancianos, según ha descrito, estaban “desorientados”, algunos “inconscientes” pero otros “gritaban”, algo que veían como buena señal. “Ha sido un trabajo rápido, coordinado y desesperante”, ha manifestado, para agregar que casi todos los residentes tenían oxígeno y era “imposible” que pudieran moverse. “Esta acción de compañeros y sanitarios ha evitado una tragedia enorme”, ha subrayado.

Preguntado por los controles en la residencia, ha indicado que se trata de un centro de titularidad pública pero gestionado por una empresa privada y ha señalado que con la Covid-19 se habían cortado las visitas a residencias pero ha aclarado que, en general, sí solían ir a las instalaciones “porque hay un trato muy especial con ellos”.