La inflación se dispara en Galicia un 9,6 % en mayo, casi un punto más que en España

Cada día que pasa la vida está más cara. No es algo que nos digan indicadores como el IPC, sino que es algo que nuestros propios bolsillos sienten. Llenar el depósito del coche nos cuesta el doble que hace un año, con los combustibles ya muy por encima de los dos euros en la mayoría de las estaciones de servicio. Hacer la compra se ha vuelto un examen de matemáticas al que asistir con calculadora para ver qué productos podemos y cuáles no adquirir en base a nuestro presupuesto. Y darse el capricho de salir a cenar se está volviendo un lujo que ya no está al alcance de todo el mundo.

Todo ello tiene un único causante: la inflación, en Galicia disparada por completo. Y es que el Índice de Precios al Consumo (IPC) subió nada menos que un 1,1 % en el mes de mayo con respecto al de abril e incrementó su tasa interanual cinco décimas, hasta el 9,6 %. El motivo de semejante ascenso se encuentra, principalmente, en el encarecimiento de las gasolinas, los alimentos y la restauración.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación se disparó en la comunidad gallega hasta nueve décimas por encima del total de España, porque a nivel nacional se incrementó un 8,7 %. De hecho, en estos momentos Galicia registra la tercera mayor inflación del país, solo por detrás de Castilla-La Mancha (10,6 %) y de Castilla y León (9,9 %). Sin embargo, en abril, se veía no solo superada por Castilla-La Mancha (10,4 %) y por Castilla y León (9,6 %), sino también por Aragón (9,4 %). Cada mes que pasa vamos subiendo puestos.

De tal modo que, en lo que va de año, los precios se incrementaron un 4,9 % en Galicia. Se dice pronto, pero supone un importante sablazo para nuestros bolsillos, mucho más que para los de la mayoría de los españoles, que vieron subir de media los precios desde enero en un 4,1 %. Tan solo Castilla-La Mancha (5,3 %) se encareció más que Galicia, mientras que Murcia (4,9 %) lo hizo en la misma medida.

Por grupos, los alimentos y bebidas no alcohólicas incrementaron su coste un 1,7 % en el último mes y un 10,9 % desde mayo de 2021. La vivienda se encareció un 21,8 % en los últimos doce meses, aunque entre abril y mayo cayó un 0,8 %. El transporte fue otro de los grupos que más subió de precio, pagando por él un 15 % más desde mayo del año pasado y un 2,9 % más respecto a abril.

También los hoteles, cafés y restaurantes dispararon sus precios un 7,7 % en el último año y un 1,1 % entre abril y mayo. De hecho, el único grupo que bajó sus precios fue el de las comunicaciones, que cayeron un 0,1 % entre abril y mayo y un 0,2 % en los últimos doce meses.

DATOS NACIONALES. A nivel nacional, el IPC subió un 0,8 % en mayo en relación al mes anterior e incrementó su tasa interanual cuatro décimas, hasta el 8,7 %, según los datos trasladados por el INE. De este modo, la inflación retomó en el mes de mayo los ascensos después de que en abril se moderara 1,5 puntos de golpe, hasta situarse en el 8,3 %.

Asimismo, el dato de mayo está 1,1 puntos por debajo del pico alcanzado en marzo, cuando el IPC llegó a situarse en el 9,8 %, su tasa más alta en casi 37 años. La escalada del IPC interanual, por su parte, que llegó al 8,7 %, se debe, principalmente, a las subidas de los precios de los carburantes y de la restauración, mayores en mayo de este año que en igual mes del año pasado; y al encarecimiento de los alimentos, entre los que destacan el pan, los cereales, el queso, los huevos y la carne.