La izquierda portuguesa dispuesta a negociar con Costa pero le acusa de forzar elecciones

Lisboa. Los diferentes partidos de la izquierda portuguesa acusaron este martes al primer ministro, el socialista António Costa, de haber querido forzar elecciones para obtener la mayoría absoluta y de no tratar “con seriedad” sus propuestas para el Presupuesto, aunque aseguraron que, dado el momento, están dispuestos a negociar. Así lo han defendido tanto el Bloco de Esquerda como el Partido Comunista, ambos componentes de la “geringonça”, en declaraciones a los medios en respuesta a la entrevista que concedió anteanoche el primer ministro a una televisión local en la que acusó al resto de la izquierda de “falta de voluntad” para sacar los Presupuestos. Al no haber acuerdo, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, convocó elecciones para el próximo 30 de enero. Durante esta jornada, el presidente del Grupo Parlamentario del Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, defendió que su grupo está dispuesto a negociar con el primer ministro, pero recriminó al Partido Socialista (PS) no responder “con seriedad”. efe