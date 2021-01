La JEC cree viable aplazar por fuerza mayor las catalanas

La Junta Electoral Central (JEC) ve “viable” aplazar los comicios autonómicos del próximo 14 de febrero en Cataluña, como ya sucedió anteriormente en Galicia y País Vasco, que invocaron razones de salud pública en sus decisiones, un argumento “coherente” por ser “fuerza mayor” para justificarlo.

Fuentes próximas a la JEC consultadas por Efe reconocen que, como en los aplazamientos de los comicios vasco y gallego del pasado año, existe un vacío legal en la normativa vigente en cuanto a la desconvocatoria de unas elecciones ya fijadas que, pese al tiempo transcurrido entre aquellos y los catalanes, no ha sido resuelto por el legislador.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dijo ayer que la suspensión de las elecciones “no está contemplada” en la ley electoral y sería “muy grave para la democracia”, pero las fuentes precisan: no está contemplada la suspensión pero tampoco que no pueda llevarse a cabo.

Así, las fuentes señalan que ni el Govern tiene potestad para desconvocar o aplazar la convocatoria electoral ni deja de tenerla, simplemente la ley no prevé nada, de ahí que vean “viable” que se pueda acordar esa decisión, nada lo impide legalmente.

Más allá de cuestiones técnicas, las fuentes no aprecian diferencias significativas con los casos vasco y gallego, que no generaron el ruido y la polémica que está suscitando el caso catalán, cuyo Ejecutivo debería actuar como hicieron los otros dos gobiernos autonómicos, dando cuenta a la Junta Electoral Central de su decisión, porque Cataluña no tiene junta autonómica.

Y a partir de aquí, el asunto podría liquidarse, ya que tampoco está previsto por la ley que la Junta deba avalar o no esa decisión. El Govern comunica el aplazamiento y la Junta se da por enterada.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, subrayó ayer por la mañana que la suspensión de unas elecciones “no está contemplada” en la ley electoral y es “muy grave para la democracia”, de manera que la decisión que se tome sobre los comicios catalanes del 14-F debe “ser absolutamente proporcionada a la situación”.

El Govern ha convocado para hoy la mesa de partidos para decidir si pospone las autonómicas, dada la evolución de la situación epidemiológica en la autonomía, que ha empeorado los últimos días.

“Como jurista, no puedo sustraerme a una realidad normativa: la suspensión de unas elecciones no está contemplada en la ley electoral -Cataluña es la única que no tiene ley electoral propia, de manera que se rige por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg)-, y no lo dice la normativa española, es la esencia de la democracia”, señaló en una entrevista en TVE-Ràdio 4. Por ello, y ante esta “falta de previsión legal”, el titular de Justicia reclamó “mucha cautela”.

La consellera catalana de la Presidencia, Meritxell Budó, ayer que, según diversos informes jurídicos, sería “viable y legal” aplazar los comicios del 14 de febrero, y remarcó que “en estos momentos debe preocupar más la salud de los electores que el resultado de las elecciones”.

En respuesta a Campo, puntualizó que tanto la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat como el Síndic de Greuges “ven viable y, por lo tanto, legal” un aplazamiento.

“En ningún caso se está hablando de suspender unas elecciones sino de aplazarlas en un período concreto”, señaló al respecto.

De hecho, un informe que la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat trasladó el pasado mes de septiembre al Govern ya avaló la posibilidad de que las catalanas fueran aplazadas en un contexto de pandemia de la COVID-19.

Por su parte, la líder de Cs, Inés Arrimadas, calificó de “sorprendente, por no decir indignante”, que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, esté “más preocupado porque su candidatura no fracase en Cataluña antes que preocuparse porque la gestión de la tercera ola no fracase”.

Criticó que el PSC no quiera aplazar las catalanas por la evolución de los contagios.