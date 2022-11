‘La Manada’: el abogado ultima el recurso para rebajar la pena a uno de los cinco condenados

El abogado de ‘La Manada’, Agustín Martínez, trabaja en la presentación de un recurso para solicitar una revisión a la baja de la pena para uno de sus representados, condenado por el Tribunal Supremo a 15 años de prisión por un delito continuado de violación en el año 2016 con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas, en aplicación de la nueva Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del ‘solo sí es sí’.

Aunque el abogado no ha precisado a quién podría beneficiar el recurso, la nueva ley del ‘sólo sí es sí’ sólo podría permitir en la práctica reducir en un año la pena de Ángel Boza, condenado a 15 años de prisión por la violación grupal de los Sanfermines en 2016. Los otros cuatro jóvenes sevillanos también condenados suman otras penas por casos como los abusos sexuales de Pozoblanco y no podrían beneficiarse de ninguna rebaja, puesto que en su caso no sería posible pedir la revisión de la pena por acumular más de una condena o sumar veinte años o más.

Martínez sí ha defendido durante una entrevista concedida en Canal Sur Radio, que esa rebaja en la condena “es perfectamente posible porque se han reducido los mínimos de las penas y la sentencia dictada en su día por el Tribunal Supremo hacía la acotación de referirse a que efectivamente se aplicaba el mínimo penal y, habiéndose modificado el mínimo penal, pues entiendo que es más favorable la aplicación de la norma actual”.

El recurso, que según ha dicho, se está estudiando y lo presentará “en breve” y ha calculado que reducirá la pena “en un año o poco más”, de forma proporcional a las nuevas penas establecidas en el nuevo Código Penal.

Agustín Martínez, que en el caso de “La Manada” defendió a cuatro de los cinco condenados, no ha querido especificar sobre ninguno de los condenados “por respeto a su intimidad” y ha señalado que se encuentra analizando todas las sentencias condenatorias por delitos sexuales que puedan verse afectadas por la ley del “sólo sí es sí”.

Críticas a la nueva ley. El letrado lleva, al margen de “La Manada”, otros seis casos susceptibles de revisión, para alguno de los cuales ya ha presentado formalmente el recurso de revisión de condena. Martínez ha calificado de “técnicamente deplorable, lamentable” la ley del “sólo sí es sí” y ha recordado que cuando salió ya advirtió de que “provocaría una ola de recursos de revisión, en la mayoría de los casos con resultados positivos, porque la ley supone una reducción de las condenas”.

“La ley está basada únicamente en eslóganes y en criterios que están muy alejados de la técnica jurídica, por eso ocurren y se dan estas circunstancias”, ha señalado el abogado, quien ha dicho que habría que preguntarle a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, “¿por qué se han reducido los mínimos de las condenas, cuál es el sentido?”.

“¿Dónde interpretan ellas que eso es un beneficio para la mejora que supuestamente es la cuota a la que va dirigida la ley?; las leyes se hacen para todos, no se hacen para mujeres, para hombres, para niños”, ha añadido Martínez. El abogado ha insistido en que la nueva ley se ha hecho de forma “propagandística” y ha asegurado que el consentimiento ya fue “la piedra angular” de la reforma del año 1995.

Martínez ha calificado de “delictivas” las críticas efectuadas a los jueces por Irene Montero y Victoria Rosell, al considerar que han acusado a los jueces de prevaricación, cuando “los jueces no están para dictar sentencias contra las leyes, sino para aplicar las leyes”.