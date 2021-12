Madrid. EFE. Quince comunidades autónomas y la Ciudad Autónoma de Melilla están este miércoles en aviso naranja o amarillo ante el paso de un frente que está dejando nevadas, fuertes rachas de viento, marejadas y peligro de aludes, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En Galicia, los fenómenos costeros ponen al litoral en aviso naranja, con vientos fuerza 8 y olas entre 5 y 8 metros de altura. Meteogalicia prevé que la jornada de este miércoles continúe marcada por la inestabilidad atmosférica en Galicia, situación que hasta ahora ha dejado nieve en las montañas de Lugo y Ourense, y registros de olas de entre cinco y ocho metros. Según informa el servicio meteorológico gallego en sus redes sociales, también se registran precipitaciones “localmente fuertes”, así como un notable descenso de las temperaturas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informó de un fenómeno meteorológico adverso que afectará durante toda la jornada y a toda la costa gallega con mar combinada del noroeste con olas de 5 a 7 metros aumentado de 6 a 8 metros, además del viento de componente oeste a noroeste en el noroeste de A Coruña y Lugo. Asimismo, desde este miércoles por la mañana y durante toda la jornada también habrá alerta amarilla por nevadas en las zonas de montaña de Lugo y Ourense. En el caso de Lugo será por acumulación de 10 centímetros en 24 horas a partir de 700 metros de altitud, y en Ourense, de 5 centímetros desde los 800 metros.

Debido a las nevadas, la Diputación de Lugo desplegó 44 operarios y 29 máquinas y vehículos para paliar los efectos que deja la borrasca 'Barra' y que afectan a la red viaria provincial, un dispositivo que trabaja en unas 70 carreteras que discurren por 12 municipios de la montaña y de la zona sur. Los equipos facilitaron la circulación y garantizaron la seguridad despejando las carreteras de nieve y hielo, y atendiendo las incidencias producidas, un trabajo que comenzó en la madrugada y continuó durante la mañana. Los ayuntamientos afectados son Baleira, Becerreá, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Ribas de Sil y Samos. En las vías de estos municipios, añade la Diputación, se circula “con dificultad”. En lo que respecta a Ourense, las nevadas se han dejado notar en zonas como A Gudiña, O Barco y A Veiga.

El temporal de nieve afecta en España a 62 carreteras y puertos, de los que 12 están cortados al tráfico en Asturias, Aragón, Castilla y León, Navarra y La Rioja, mientras que es obligatorio el uso de cadenas en otras cuarenta vías. De momento, la operación especial de tráfico con motivo del retorno del puente de la Constitución y la Inmaculada se está desarrollando con pocas retenciones en dirección a Madrid, salvo en la A-5 en Cazalegas (Toledo); en la A-4 a Almuradiel (Ciudad Real) y Carboneras (Jaén) y la A-1 en Segovia.

No obstante, lo que más preocupa a la DGT, que pidió a los conductores adelantar el regreso a sus casas por el temporal, es el estado de las carreteras donde la nieve afecta a 62 vías, cuatro de ellas de la red principal que se mantienen en nivel verde, es decir, por ellas se circula, pero hay que extremar las precauciones. Esas cuatro carreteras son la A-67 en Cantabria; la A-66 y la A-6 en León y la A-52 en Ourense. Además, hay otras 58 carreteras fundamentalmente en Castilla y León, Aragón, Asturias, Navarra y La Rioja con dificultades en la circulación y en las que se precisa el uso de cadenas, entre ellas en la M-601 en el puerto de Navacerrada (Madrid). Así, a las 13.00 horas, según el balance del estado de las carreteras de la DGT, hay 446 kilómetros en nivel rojo en el que se prohíbe la circulación a autobuses y camiones y obliga a los conductores a llevar a cadenas y otros 80 en nivel negro que supone el cierre del tráfico.

En el norte, Cantabria y Castilla y León se encuentran en aviso naranja por nevadas, al igual que Aragón, Asturias, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja que tienen aviso amarillo por el mismo fenómeno meteorológico. En Aragón, la cota de nieve bajará hasta los 700-800 metros, con acumulaciones de 10 centímetros, el viento podrá alcanzar rachas de 80 kilómetros por hora y existe riesgo de aludes de nieve en el Pirineo oscense.

En Asturias tienen aviso naranja por fenómenos costeros con viento fuerza 8 y olas que pueden llegar hasta los 7 metros en el litoral asturiano. También tienen aviso amarillo por nevadas con acumulaciones de hasta 10 centímetros en la cordillera y Picos de Europa, central y valles mineros y zonas del suroeste de la región. En Cantabria, la cota de nieve estará entre los 800-900 metros con acumulaciones de 10 centímetros en el centro y valle de Villaverde, Liébana y Cantabria del Ebro, mientras los fenómenos costeros tendrán viento de fuerza 8 y mar combinada de hasta 7 metros.

En Castilla y León tienen aviso naranja y amarillo por nevadas con acumulaciones de hasta 20 centímetros en algunas zonas de la cordillera Cantábrica, Sistema Central, Condado de Treviño, Ibérica de Burgos, las mesetas, Zamora, Burgos, Soria, Segovia; con rachas de viento fuerte entre 70 y 80 kilómetros por hora.

Cataluña tiene aviso naranja por fenómenos costeros con viento con intervalos de fuerza entre 7 y 8; la nevadas acumularán hasta cinco centímetros en el valle y Pirineo leridano, y el viento soplará con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. En Navarra están en aviso amarillo por nevadas con acumulaciones de hasta 5 centímetros en el centro y Pirineo, y en aviso amarillo por riesgo de aludes en Pirineos, de fenómenos costeros.

En el País Vasco están en aviso naranja por fenómenos costeros con viento fuerza 8 y mar combinada con olas de hasta 7 metros, mientras las nevadas afectarán a Álava y Guipúzcoa con acumulaciones de nieve sobre todo en zonas de montaña en cotas de 500 metros. En La Rioja están en aviso amarillo por nevadas con acumulaciones de 12 centímetros en cotas entre los 700 y 900 metros en la Ibérica riojana, mientras el viento soplará con rachas de 80 kilómetros por hora. Además, el viento pone en aviso naranja o amarillo por rachas de hasta 80 kilómetros por hora a Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Ciudad de Melilla; mientras los fenómenos costeros afectarán además a Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana y Ciudad de Melilla. EFE