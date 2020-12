La nulidad del juicio a Otegi no es sinónimo de absolución, advierte el TS

Madrid. El Supremo considera obligado celebrar un nuevo juicio contra el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, porque entiende que las defensas y acusaciones tienen derecho a una resolución sobre el fondo del asunto, ya que la nulidad del primer juicio ordenada por Estrasburgo no es sinónimo de absolución.

El Pleno de la Sala II ya adelantó el lunes el fallo, cuyo contenido hizo público ayer, en el que acordaba por unanimidad un nuevo juicio contra Otegi por intentar reconstruir Batasuna.

Hace unos meses el Supremo anuló la condena a 6 años y medio que se le impuso en 2012 en aplicación de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideró vulnerado el derecho a un juez imparcial de Otegi y otros condenados.

Pero la sala rechaza que la consecuencia sea la absolución por la que aboga el líder de EH Bildu.

“Los acusados fueron condenados como autores de unos hechos determinados y han cumplido la pena” de manera que “el estado de derecho no puede permanecer impasible ante una privación de libertad cuya justificación final se ignora” y “ha de tenerse en cuenta que las acusaciones no han decaído, y quienes las sostienen tienen derecho a una resolución motivada”, subrayan los magistrados.

El Supremo deja claro que el origen del recurso al TEDH está en la respuesta de la jueza Ángela Murillo cuando Otegi no quiso contestar si condenaba la violencia: “Ya sabía yo que no me iba a responder a esa pregunta”. efe