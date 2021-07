La oposición sigue viendo como verdadero problema a Sánchez

La remodelación del Gobierno de Sánchez provocó una retaíla de reacciones, principalmente a través de las redes sociales, por parte de los altos cargos políticos de los partidos nacionales y autonómicos. Nadie permaneció ajeno a lo sucedido y no dudaron en plantear su opinión sobre el nuevo Gobierno o, mejor dicho, en la mayoría de los casos, su opinión sobre Sánchez.

Tal vez fue Feijóo el que se mostró más discreto en sus declaraciones, ya que, pese a que cree que estos cambios de ministros no supondrán un esquema diferente a la hora de hacer las cosas, tendió una vez más la mano al Ejecutivo, manteniendo su oferta de colaboración.

Desde el PP nacional Casado y otros representantes vieron en lo sucedido una nueva vuelta de tuerca a la que, en su opinión, el presidente socialista ya les tiene acostumbrados. Tanto el partido autonómico como el estatal temen porque el independentismo siga siendo el que maneje la gestión de Sánchez. Esta preocupación viene motivada por la inexistencia de cambios en las carteras que ocupa Podemos.

Lo mismo opinan en Vox y Ciudadanos, donde van un paso más allá y piden abiertamente la dimisión de Sánchez. Creen que cambiar al personal de su Gobierno es solo un lavado de cara, pero no ataja el verdadero problema. Tanto ellos como el propio PP optarían por realizar nuevas elecciones antes de poder pensar en la reactivación económica de esta crisis que ha dejado el coronavirus.

Volviendo a Galicia, el BNG pide que, por lo menos, si cambian ciertos cargos, se vuelva a pensar en cumplir con las promesas de legislatura que se inicieron a la comunidad gallega, actualmente olvidadas por Sánchez y en el punto de mira del partido de Ana Pontón, que pide que la nueva etapa sirva para dejar atrás todo lo que se hizo mal y empezar un nuevo camino.

Finalmente, el PSdeG apoya a pies juntillas al Ejecutivo central y se muestra especialmente satisfecho con el ‘ascenso’ de la ministra Nadia Calviño, quien, según ellos, mostró su capacidad para participar en el proceso de reactivación económica de forma activa.

Sea como fuere, lo cierto es que parece que esta remodelación no ha gustado a la mayoría y que todos, a excepción de su propio partido, la ven como un intento de Sánchez por ‘lavarse la cara’, ‘distraer’ la atención de otras cuestiones –como el aumento de los contagios o la mala gestión de la pandemia– o ‘remendar’ algo que ya no puede cambiarse si no es cortando por lo sano. Habrá que esperar a ver la gestión de los nuevos ministros y de sus nuevos cargos para evaluarlo.