La OTAN pide a Vladímir Putin el fin “inmediato” de la guerra en Ucrania

MADRID. EFE/EUROPA PRESS. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó hoy al presidente ruso, Vladímir Putin, a “poner fin inmediatamente” a la guerra iniciada por Rusia en Ucrania. “El presidente Putin debería retirar sus fuerzas y poner fin a esta guerra inmediatamente, deteniendo el ataque a una nación democrática y soberana que causa tanto sufrimiento en Ucrania”, indicó Stoltenberg en una rueda de prensa al término de la cumbre de la Alianza en Madrid. Stoltenberg afirmó que “la guerra brutal del presidente Putin en Ucrania es absolutamente inaceptable y está causando mucha muerte y daño para el pueblo ucraniano”, a la vez que “tiene ramificaciones para todo el mundo, por el incremento en los precios de los alimentos”.

Al término de dos días de reunión de los jefes de Estado y de Gobierno aliados, Stoltenberg dejó claro que “esta crisis alimentaria no la ha causado las sanciones de la OTAN, sino la guerra de Putin”. En concreto, el ex primer ministro noruego valoró que Turquía esté trabajando en favor de un acuerdo, que Grecia esté dispuesta a poner a disposición barcos para sacar por mar el grano de Ucrania y que otros aliados estén implicados en diferentes esfuerzos diplomáticos para que el cereal pueda salir a través del mar Negro.

En paralelo, Lituania o Rumanía informaron de sus esfuerzos por expandir la capacidad ferroviaria para sacar el grano por tierra.

Stoltenberg reconoció que la situación puede “ir a peor, porque si esto se convierte en una guerra a gran escala entre Rusia y la OTAN, entonces veremos sufrimiento, daños, muerte, destrucción a una escala que sería mucho peor de lo que vemos en Ucrania hoy”. “La OTAN tiene dos tareas: una es proporcionar apoyo a Ucrania; los aliados de la OTAN dan un apoyo sin precedentes a Ucrania, lo estamos acelerando y hemos acordado un paquete en esta cumbre; pero también tenemos una responsabilidad fundamental de evitar una escalada más allá de Ucrania”, comentó.

Por esa razón, aseguró, la OTAN no es parte del conflicto sobre el terreno: “apoyamos a un socio altamente valorado como Ucrania, pero no somos parte del conflicto”, recalcó.

Por ello, en esta cumbre los aliados decidieron incrementar la presencia militar en el este de Europa, “para no dejar espacio a confusiones o errores de cálculo en Moscú sobre nuestra disposición a proteger cada centímetro del territorio de la OTAN”. “Asegurarnos de que no haya ningún equívoco en la mente de ningún adversario si hacen algo como lo que Rusia hizo a Georgia en 2008 o a Ucrania ahora”, apuntó.

Preguntado por las amenazas de Moscú tras invitar la Alianza a Suecia y Finlandia a unirse al club transatlántico, dejó claro que “estamos dispuestos a proteger a todos los aliados, por supuesto también a Finlandia y Suecia (una vez se ratifique su adhesión), y estamos preparados para todas las eventualidades”. En la cumbre de Madrid, la OTAN aprobó una nueva estrategia para la próxima década en la que ha pasado a considerar a Rusia como su principal amenaza, mientras que alerta de que China supone un “reto” para sus valores. “Abordamos el modo en que Rusia y China siguen buscando beneficios políticos, económicos y militares en nuestra vecindad meridional. Tanto Moscú como Pekín están utilizando la influencia económica, la coerción y los enfoques híbridos para promover sus intereses en la región”, indicó Stoltenberg.



A CONSEJO DE MINISTROS LOS DESTRUCTORES DE EEUU. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que llevará "pronto" al Consejo de Ministros el aumento de dos destructores de Estados Unidos en la base naval de Rota y ha adelantado que espera que su socio de gobierno, Unidas Podemos, lo apoye. Así lo ha afirmado durante la rueda de prensa final de la Cumbre de la OTAN que se ha desarrollado en Madrid durante ayer y hoy con motivo de la cual mantuvo un encuentro bilateral con el presidente norteamericano, Jose Biden. Durante esa reunión, acordó con el dirigente de los EEUU el aumento, de cuatro a 6, en el número de destructores en la citada base.

Sánchez también ha expresado su deseo de poder llegar a un acuerdo de país para aumentar el gasto en defensa hasta el 2 por ciento del PIB en 2029. En este sentido ha dicho que espera que el cambio de postura de países como Suecia y Finlandia, tradicionalmente neutrales, haga "reflexionar" a algunas formaciones políticas que antes tenían una posición distinta sobre la OTAN y al ver que las amenazas son reales actúen en consecuencia.



Ceuta y Melilla no están protegidas automáticamente sino que requiere “decisión política”. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha subrayado que la cumbre de líderes celebrada en Madrid ha servido para reafirmar el compromiso común para proteger a los diversos Estados miembro pero ha apuntado que la activación del artículo 5, por ejemplo en caso de riesgo para Ceuta y Melilla, requeriría de una “decisión política”. Stoltenberg ha comparecido ante los medios al término de la segunda y última jornada de reuniones para hacer balance de una cumbre que ha sido “perfecta”, según sus propias palabras. Así, ha aplaudido la “impecable” organización española y ha expresado su agradecimiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en nombre de todos los países aliados.

Stoltenberg ha afirmado que el foro organizado en Madrid demuestra que España es “un aliado muy valioso” dentro del bloque euroatlántico, que ha incluido por primera vez el flanco sur entre los frentes a tener en cuenta de cara a potenciales desafíos.4 Preguntado expresamente por la hipotética protección de Ceuta y Melilla, el ex primer ministro noruego ha subrayado que la OTAN protege a todos sus aliados frente a amenazas, pero ha recordado que la activación de la cláusula de defensa colectiva no es automática. Depende, ha añadido, de una “decisión política”, asumiendo que es el Consejo del Atlántico Norte, el principal órgano de toma de decisiones dentro de la Alianza, quien debe decidir si el bloque responde o no a hipotéticos ataques sobre el territorio de los Estados miembro.



La OTAN no es “monolítica” pero sí está “unida”. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se ha mostrado satisfecho por las decisiones adoptadas en la cumbre de Madrid, que considera “transformadora” para el futuro de la Alianza, y ha señalado que, pese a no ser un bloque “monolítico”, ha demostrado que es capaz de unirse en un “mundo peligroso”. El foro ha concluido con la adopción de un nuevo Concepto Estratégico, el compromiso de mayor implicación militar y financiera de los países aliados y la invitación a Suecia y Finlandia para que se incorporen en los próximos meses en la OTAN, entre otros hitos.

Stoltenberg ha destacado que hay “unidad y resolución” por parte de la Alianza frente a los desafíos actuales, un frente común que ya venía marcándose como uno de los grandes objetivos de la cumbre tras las tensiones de las últimas semanas por el veto de Turquía a la adhesión de Suecia y Finlandia. “La OTAN nunca ha sido una organización monolítica”, ha dicho Stoltenberg, poniendo en valor que precisamente estas diferencias entre “naciones democráticas” representan “una expresión de fortaleza” de la Alianza Atlántica.

El ex primer ministro noruego ha puesto en valor la disuasión militar como uno de los principales ejes de la OTAN y ha recalcado que el objetivo sigue siendo “prevenir la guerra”, en aparente alusión a los temores del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre potenciales expansiones en el este de Europa. En este sentido, ha dicho que es Putin quien debe poner fin “inmediatamente” a la ofensiva militar en Ucrania, “una nación soberana y democrática”.

En la misma medida, ha advertido de que los países aliados estarán preparados “para cualquier eventualidad” en el futuro, después de que Putin haya amenazado con tomar medidas si Suecia y Finlandia siguen adelante en su proceso de adhesión. Los dos países nórdicos han sido invitados formalmente a incorporarse a la Alianza en la cumbre de Madrid. Stoltenberg también ha formalizado la convocatoria de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de 2023, que tendrá lugar en Vilna, la capital de Lituania, como gesto de apoyo no sólo a este país sino también al conjunto de la región báltica, una de las más amenazas por el expansionismo ruso.